Mike et Natalie sont-ils toujours ensemble? Tournage repéré à Seattle

Le couple de 90 jours Fiancé Mike Youngquist et Natalie Mordovtseva ont récemment traversé des bouleversements majeurs dans l’émission. Après une bagarre au domicile de Natalie Mordovtseva, Mike Younquist a fini par partir avec sa bague de fiançailles en remorque. Ce fut le point culminant de plusieurs conflits pour le couple, et cela n’a peut-être pas surpris les fans de 90 Day Fiancé.

Cependant, les deux ont été repérés ensemble à Seattle, ce qui peut signifier plus de leur histoire, et que TLC pourrait le filmer.

Natalie dit qu’elle n’aime pas Mike

Mike Youngquist et Natalie Mordovtseva ont rencontré les producteurs de 90 Day Fiancé pour discuter de leur relation. Le producteur n’a tiré aucun coup de poing, demandant à Mordovtseva dès le départ, “Vivez-vous Mike?”

Il y a eu une pause très enceinte pendant que Natalie Mordovtseva semblait réfléchir à sa réponse. Elle a commencé par dire: «Dieu c’est dur.» Mike Younquist a ri sardoniquement.

Elle a ensuite poursuivi: «Je pense que nous avons un potentiel. Parce que c’est un bon gars. C’est un bon gars et il y a beaucoup de bons moments. »

La productrice a demandé: “Ce qu’elle vient de dire, ça vous dérange?”

Mike a répondu: «Un peu, oui. On dirait qu’elle ne va même pas me manquer. On dirait qu’elle ne se soucie même pas si je pars maintenant. “

Natalie a ri en réponse et a dit: «Juste pour dire des mots. D’accord, j’aime Mike, et quoi, ça ne veut rien dire. Ce ne sont que des mots. Mais l’amour doit grandir et il y a beaucoup de situations difficiles à traverser. »

Le producteur a répété la question, et Natalie a répondu: «J’ai des sentiments qui vont devenir de l’amour. Si nous y travaillons, cela deviendra de l’amour. Je suis une femme, je suis d’accord pour ne pas en être sûr. Je pense que ça va, parce que les femmes ne sont généralement pas sûres. C’est bien, et ce serait un mensonge de ma part de dire: «Je l’aime». »

Mike part avec sa bague de fiançailles

Après que Natalie Mordovtseva ait avoué qu’elle n’aimait pas Mike Youngquist, il s’est levé et s’est éloigné en disant: «C’est un clin d’œil pour moi.»

La star de 90 Day Fiancé a alors dit qu’il allait aller faire ses valises. Natalie n’a pas compris sa colère, lui disant: «J’ai été honnête avec toi. Je n’ai rien fait de mal à ton égard. “

Natalie a affirmé que Mike s’enfuyait et Mike a répondu qu’il n’y avait rien à fuir si elle ne partageait pas ses sentiments. Elle a ensuite expliqué qu’ils se battaient trop souvent et qu’ils ne se voyaient pas d’accord sur beaucoup de choses.

Finalement, elle a jeté sa bague de fiançailles dans sa valise. Elle a dit aux producteurs que c’était un test, leur disant: «J’ai rendu la bague à Mike parce que je voulais qu’il montre de l’action et il ne le ferait pas. Il pourrait le remettre sur mon doigt, n’est-ce pas? “

Mike a dit à Natalie: «Je t’ai donné une bague pour une raison parce que cela signifiait quelque chose pour moi. Cela ne signifie évidemment rien pour vous. “

Le «couple de 90 jours fiancé» a été aperçu à Seattle

Mike Youngquist et Natalie Mordovtseva de ‘90 Day Fiancé’ | nataliemordovtseva via Instagram

Cependant, il semble que ce ne soit pas la fin pour le couple Fiancé des 90 jours. Mike Younquist et Natalie Mordovtseva ont été repérés ensemble à Seattle.

Tel que rapporté par Soap Dirt, Mike a été vu en train de ramasser Natalie de l’aéroport aux côtés de l’équipage de TLC. Il semblait également avoir des fleurs à la main. De plus, les deux ont été repérés au marché de Pike’s Place, et la maison de Mike est à deux heures de Seattle en voiture – Natalie pourrait-elle se rendre chez Mike ensuite?

Il semble que cela pourrait être le tournage d’une nouvelle saison ou d’une retombée, car la saison actuelle du couple est terminée.