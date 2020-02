Mike Flanagan annonce que la hantise du manoir Bly a terminé sa production

Mike Flanagan annonce que Haunting of Bly Manor a terminé sa production

le Hanté créateur d’anthologie d’horreur Mike Flanagan (La hantise de Hill House, Docteur sommeil, Messe de minuit) a annoncé sur Twitter que la production du deuxième volet très attendu de la série, La hantise de Bly Manor, a officiellement terminé sa production. Vous pouvez consulter son message ci-dessous!

C’est un tour d’horizon de LA HANTE DU BLY MANOR. Félicitations à la distribution et à l’équipe, aux visages familiers et aux nouveaux, et félicitations aux cinéastes qui sont venus à bord pour s’approprier cette saison.

La hantise de Bly Manor s’inspire du roman d’horreur gothique psychologique de Henry James Le tour de la vis, qui se déroule presque entièrement dans une ancienne maison de campagne. Là, deux jeunes orphelins sont pris en charge par une jeune gouvernante par laquelle la majeure partie de l’histoire est racontée. Flanagan a révélé que la saison adaptera en fait des dizaines d’histoires d’horreur de James, en plus de Le tour de vis.

Le casting comprend les anciens élèves de Hill House, Victoria Pedretti (Vous), Oliver Jackson-Cohen (L’homme invisible), Henry Thomas (E.T.) et Catherine Parker (Absentia), ainsi que T’Nia Miller (Yoreilles et années), Rahul Kohli (iZombie), Amelia Eve, Benjamin Ainsworth et Amelie Smith (EastEnders).

Pedretti jouera la gouvernante, Dani, qui s’occupe de deux enfants uniques. Jackson-Cohen incarnera Peter, “un gars charmant”. Ainsworth et Smith joueront le rôle de Miles et Flora dans le roman de James, tandis que Miller, Eve et Kohli devraient jouer les rôles principaux.

Une réinvention moderne du roman emblématique de Shirley Jackson du même nom, La hantise de Hill House La saison 1 a exploré un groupe de frères et sœurs qui, enfants, ont grandi dans ce qui allait devenir la maison hantée la plus célèbre du pays. Devenue adulte et forcée de se ressaisir face à la tragédie, la famille doit enfin affronter les fantômes de son passé – dont certains se cachent encore dans l’esprit alors que d’autres peuvent en réalité traquer les ombres de Hill House. Créé, réalisé et produit par le cerveau d’horreur Mike Flanagan (Jeu de Gerald), La hantise de Hill House est un drame familial complexe enveloppé dans une histoire d’horreur effrayante. Trevor Macy a été producteur exécutif aux côtés de Flanagan. Meredith Averill agit en tant que co-showrunner et producteur exécutif. Justin Falvey et Darryl Frank produisent également.

La hantise de Hill House est écrit, réalisé et produit par Flanagan. Son partenaire producteur Trevor Macy produira également aux côtés de Darryl Frank et Justin Falvey d’Amblin TV.

La hantise de Bly Manor sera présenté en 2020 sur Netflix.