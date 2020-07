Mike Flanagan parle de l’adaptation de son nouveau roi

Mike Flanagan sait une chose ou deux Stephen King adaptations. Le cinéaste a dirigé à la fois Gerald’s Game et Doctor Sleep, et maintenant il se prépare pour un autre: La relance. Le renouveau de King, publié en 2013, est un roman sombre et inquiétant – et il semble que Flanagan ne va pas diluer les choses. Dans une récente interview, Flanagan a offert une mise à jour rapide sur le projet et a confirmé qu’il sera tout aussi sombre que le matériel source.

Je suis un grand fan de Stephen King, mais je serai le premier à admettre que certains de ses romans ultérieurs ne donnent pas autant de punch que son travail précédent. Cela dit, King sait toujours comment lancer une grande histoire de terreur, et de temps en temps il publie un nouveau livre qui est tout aussi vital et passionnant que son œuvre emblématique. Un tel exemple récent est Revival, un roman sombre, dérangeant et souvent terrifiant publié en 2013. Inspiré en partie par Frankenstein, Revival suit l’histoire d’un garçon qui se lie d’amitié avec un jeune ministre cool qui déménage dans sa petite ville du Maine.

Cependant, après que l’épouse et le fils du ministre ont été tués dans un horrible accident de voiture, l’homme de Dieu est tombé en panne et s’est enfui de la ville. Alors que le garçon devient un homme, il continue de rencontrer l’ancien ministre à maintes reprises, apprenant que le ministre a mené d’étranges expériences avec l’électricité. Ses expériences consistent à retirer le voile entre ce monde et l’au-delà, à essayer de savoir s’il y a quelque chose après la mort – et à découvrir où sa femme et son fils décédés pourraient être dans le processus. Bien sûr, puisqu’il s’agit d’un roman de Stephen King, ces expériences ont des conséquences terrifiantes.

Il y a beaucoup plus dans l’histoire, mais je ne donnerai pas les spoilers. Tout ce que je dis, c’est ceci: le dernier tiers du livre est l’une des merdes les plus effrayantes que King ait jamais écrites, principalement parce qu’il est si implacablement sombre. Vous pourriez penser qu’une adaptation cinématographique de ce matériau éviterait une telle dureté, mais selon Mike Flanagan, ce n’est pas le cas.

Flanagan gère actuellement le script Revival, et il y a de fortes chances qu’il le dirige également (bien que cela ne soit pas encore confirmé). Récemment, Flanagan s’est arrêté à The Kingcast et a offert une mise à jour sur le script. « Ce que j’aime, c’est que c’est un retour à l’horreur cosmique, ce qui, je pense, est si amusant », a déclaré Flanagan. «Il est implacablement sombre et cynique et je profite de l’enfer. C’est juste sombre et méchant et je l’aime pour ça… Celui-ci était un morceau de matériel vraiment amusant pour moi parce que je peux me dire: «Oh, tu veux une fin sombre? D’accord. Cool. Sois prêt.’ »

En tant que fan de King et de Flanagan, j’ai vraiment hâte de voir comment cela se passera. Si Flanagan réussit vraiment à capturer l’horreur désolée du roman, Revival pourrait finir par être l’un des films d’horreur les plus troublants depuis longtemps. Doigts croisés.

