Mike Mendez nous a offert un voyage frénétique dans le nouveau millénaire avec «The Convent» [You Aughta Know]

Bonjour, vrais croyants, et bienvenue à You Aughta Know, une chronique consacrée à la décennie qui a maintenant deux décennies entières derrière nous. C’est vrai, il est temps de revenir sur l’une des décennies d’horreur les plus négligées. Suivez-moi alors que je fais de mon mieux pour explorer chronologiquement les titres d’horreur qui composent les années 2000.

Nous étions une toute nouvelle décennie de bébé qui vient d’exploser dans le nouveau millénaire. Y2K était un flop épique, Clinton était toujours président et si vous aviez la chance d’avoir un N64, vous étiez probablement en train de faire éclater des noix de maïs avec des bouches pleines de Mountain Dew pendant que le bouton bloquait un Bomberman. Comment finirions-nous par nous définir? Dans le genre en particulier, nous étions encore sur les hauts et les bas de l’ère post-Scream, nous étions à quelques années de l’engouement pour le remake de J-horror et encore plus éloignés de l’ère du “torture-porn”. (Nous devons trouver un meilleur nom pour cela, non?) Dans cet entre-deux, pour lancer la nouvelle année, nous avons été doués de Mike Mendez’s Le couvent.

Maintenant, Mike Mendez n’avait pas fait trop avant ce film de possession de nunsploitation. Après avoir dirigé Killers et Bimbo Movie Bash, avant de réaliser des films d’horreur d’action explosifs comme Big Ass Spider! et Don’t Kill It, Mendez a fait équipe avec le scénariste Chaton Anderson pour ce retour plein de sang, de démons Buffy et du gamin qui a fait l’une des premières vidéos virales avec “Shoes”.

Vous avez bien lu. “Des chaussures.”

Comme de nombreux grands films d’horreur, le film commence en 1960 où nous voyons une jeune femme se frayer un chemin directement dans la chapelle d’une école catholique, saignant juste James Dean, complètement intact avec une veste en cuir et un fusil de chasse. Je veux dire, elle est tellement incroyable dans le cul qu’elle avale du whisky TOUT EN fumant une cigarette. Est-ce que c’est possible?! Peu importe parce que ce film est en marche et ne descend jamais de la pédale.

Avance rapide vers le présent (et maintenant passé) et nous rencontrons Clorissa, ancienne fille gothique devenue sœur de la sororité, qui se dirige vers l’école maintenant abandonnée et soi-disant hantée pour battre une autre sororité et graffiti leurs lettres en premier. En voyageant avec un groupe de tropes d’horreur standard, Clorissa rencontre un groupe de religieuses démoniaques qui sont déterminées à invoquer l’antéchrist dans le corps d’une vierge. Les choses vont vite au sud et elle doit faire équipe avec la légende locale de la ville, la même femme qui a détruit la boutique des religieuses quarante ans auparavant.

Anderson s’est beaucoup amusée avec son scénario ici, rappelant clairement les comédies d’horreur des années 80, mais se risquant également à revenir au genre des années 50. De nombreux personnages sont des personnages du genre de la liste des actions (nous avons notre couple excité et notre mauvais garçon), et le film prend également un peu d’amusement stupide avec notre étrange personnage frère, une fille goth obsédée morbide et notre héroïne mentor exagérée, jouée par le vétérinaire d’horreur Adrienne Barbeau. Bien que tout ne vieillisse pas bien (un personnage mexicain nommé Frijole et des commentaires sexuels assez discutables), nous ne sommes pas ici pour réveiller un test réalisé il y a vingt ans.

Non, nous sommes ici pour déclarer que le couvent de Mike Mendez mérite une révision car c’est un film Spitfire qui existe pour passer un bon moment. Tout est bruyant et sur votre visage, de l’interaction du personnage à la multitude de démons du tissu qui se désagrègent et se découpent dans tout corps chaud qu’ils rencontrent. Des fenêtres sporadiques de styles de clips musicaux sont parsemées, de nombreuses poussées rapides de mouvement de personnage, et Mendez trouve des échos d’Evil Dead avec son parfait ratio d’humour et d’action.

Alors que les effets gore ne sont pas tout à fait à la hauteur du classique de Raimi, l’humour est encore plus extravagant et l’action appelle des rappels à la crème de la crème du sous-genre. Je veux dire, Barbeau ceintures notre plomb à son dos comme un bébé bjorn et se balance comme une porte tournante entièrement chargée alors qu’ils alternent les coups entre un fusil à pompe et une mitrailleuse. Savez-vous à quel point il est ridiculement amusant de regarder Stevie Wayne et un membre du système grec tondre des démons Whedonesques en costume sacré pendant environ cinq minutes complètes? Je ne sais pas exactement quantifier «une tonne de fesses» mais c’est très amusant.

Il n’y a rien de trop profond ici. C’est un vrai film de pop-corn bleu et tant mieux pour lui. Bill Moseley apparaît comme un flic inutile, mais peut-être encore mieux est Coolio apparaissant comme un officier de justice encore plus mal adapté, un officier rapidement agité avec un doigt de détente qui démange, et nous obtenons un gros mal vraiment génial avec notre révélation de l’antéchrist, une bête à cornes qui livre les marchandises grâce à des effets d’art par Howie Adams.

Le couvent est maintenant disponible sur Amazon Prime et il vaut bien la montre. Mendez tire les meilleures parties de différentes générations et offre une balade en moto frénétique dans le nouveau millénaire. Et quelle façon amusante de lancer la décennie que c’était.