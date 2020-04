Mike «The Situation» Sorrentino a expliqué comment l’oncle Nino l’a aidé en prison

Les fans de Jersey Shore ont été ravis lorsque Mike «The Situation» Sorrentino a retrouvé ses colocataires. Après presque un an de prison, le casting de Jersey Shore: Family Vacation a raté les affirmations positives et les slogans de leur ami. Maintenant qu’il a purgé sa peine, Sorrentino est de retour et plus positif que jamais.

À son retour sur la côte du New Jersey, Sorrentino a expliqué à ses colocataires ce qui s’était passé pendant sa peine de prison. Il a également remercié l’oncle Nino de Vinny Guadagnino, qui s’est qualifié pour Big Daddy Sitch.

Mike «La situation» Sorrentino

Mike Sorrentino a été condamné à huit mois

Sorrentino a été condamné à huit mois de prison pour évasion fiscale. Après des années d’avocats et de procès, Sorrentino était heureux de purger sa peine et de mettre enfin ses erreurs derrière lui.

En janvier 2019, Sorrentino est entré dans une prison fédérale du nord de l’État de New York. En plus de purger sa peine, Sorrentino devait payer une amende de 10 000 $ et participer à 500 heures de service communautaire.

En septembre 2019, Sorrentino a été libéré de prison. Sa femme, Lauren Pesce, et les producteurs de MTV étaient là pour le récupérer. En montant dans la voiture, Sorrentino a demandé à être ramené «sur la côte du New Jersey». Il a retrouvé ses colocataires le lendemain.

Oncle Nino a dit un bon mot

La prison n’est en aucun cas confortable. Cependant, si vous connaissez les bonnes personnes, votre peine peut être meilleure que les autres. Ce fut le cas pour Sorrentino. Heureusement, l’oncle Nino a pu tendre la main à ses relations avec la prison et dire un bon mot à Sorrentino avant son arrivée.

«Dès le premier jour de mon entrée en prison, il y avait une chance que les gens ne m’aimaient pas. Mais depuis le jour où je suis entré, les gens m’ont aidé. Et je dois remercier l’oncle Nino d’avoir mis le mot pour moi », a expliqué Mike. Sans l’oncle Nino, la peine de Sorrentino aurait pu être bien pire.

Dans une conversation avec l’oncle Nino, Sorrentino a partagé: «Ils m’ont assis et je vous le dis, ils m’ont dit de vous dire:« Dites à l’oncle Nino que nous avons veillé sur vous. Nous vous avons entendu dire le mot et nous avons veillé sur vous. »» Les noms ont été éliminés de l’épisode, mais Sorrentino a régalé l’oncle Nino avec des histoires de ses amis aidant Sorrentino à purger sa peine.

Grâce aux contacts de l’oncle Nino, il ne s’est pas passé un jour où Sorrentino n’était pas bien nourri. La plupart du temps, Sorrentino a déclaré qu’il avait également doublé la quantité de nourriture allouée, grâce aux amis de l’oncle Nino. “Écoutez, toute l’expérience, ce n’était pas amusant à un moment particulier, mais je vous remercie d’avoir mis le mot”, a déclaré Mike à l’oncle Nino.

La vie en prison, selon «The Situation»

Les colocataires de Sorrentino à Jersey Shore avaient «mille questions» concernant son séjour en prison concernant sa routine quotidienne, ses entraînements et bien sûr la nourriture de la prison.

Après avoir répondu à ses questions sur les colocataires, Sorrentino a partagé son expérience carcérale la plus mémorable – être enfermé avec l’ancien avocat du président Donald Trump, Michael Cohen. Sachant que Cohen n’aimait pas le poulet, Sorrentino a tenté de lui faire passer de la volaille en contrebande pour manger après l’entraînement. Malheureusement, Sorrentino a déclaré que Cohen avait «grignoté».

