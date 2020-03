Mike «The Situation» Sorrentino ne pense pas qu’il sera invité au mariage de Sammi «Sweetheart»

La star de Jersey Shore, Sammi «Sweetheart», Giancola s’est fiancée à son petit ami, Christian Biscardi, en mars de l’année dernière. Maintenant, elle est en train de planifier ses noces, de cocher des tâches essentielles comme acheter une robe de mariée!

Cela fait un certain temps que Sammi “Sweetheart” s’est réunie avec ses anciens colocataires, mais de nombreux fans se demandent si elle invitera la distribution et l’équipe de Jersey Shore à son mariage. Mike “The Situation” Sorrentino ne semble pas penser qu’ils recevront une invitation à la cérémonie de mariage de Giancola.

Sammi «Sweetheart» Giancola & Mike «The Situation» Sorrentino | Luca Ghidoni / FilmMagic

Mike Sorrentino et Sammi Giancola se lancent dans le «Jersey Shore»

En 2009, MTV a présenté au monde huit guidos et guidettes. Après avoir passé l’été ensemble à Seaside Heights, dans le New Jersey, les étrangers ont formé un lien familial qu’ils partagent encore aujourd’hui.

Avant de sortir avec Ronnie Ortiz-Magro, Giancola s’en est pris à Sorrentino. Dans un premier épisode de l’émission, les deux ont été filmés en se tenant la main sur la promenade. Cela n’a pas duré longtemps, cependant, et Giancola allait entrer dans une relation de huit ans avec Ortiz-Magro. Les caméras MTV ont capturé trois ans de leur relation récurrente.

Ortiz-Magro a ensuite eu une relation avec Jen Harley, et Giancola prévoit maintenant un mariage avec le fiancé Biscardi.

«La situation» avec Sammi «Le mariage de ma chérie

Les fans de Jersey Shore meurent d’envie de savoir si Giancola invitera (ou tous) ses anciens colocataires à sa journée de candidature.

Les Sorrentino ont déclaré à The Morning Toast qu’ils ne savaient pas s’ils allaient être invités aux noces de Giancola. L’épouse de Sorrentino, Lauren, a déclaré qu’elle n’avait pas encore reçu de date officielle de Giancola.

“Nous l’avons invitée à notre mariage, et je pense que nous avons obtenu le bouton de refus”, a souligné Sorrentino. Giancola n’a pas pu assister au mariage de Big Daddy Sitch en novembre 2018, mais le couple a déclaré qu’elle “avait envoyé un joli cadeau”.

Giancola n’a pas encore fixé de date pour son mariage avec Biscardi, mais elle a récemment acheté sa robe de mariée.

Planification du mariage de Sammi Sweetheart

Giancola a rapidement cherché une robe de mariée. L’ancienne star de MTV a partagé le processus d’achat de sa robe avec ses fans sur YouTube. Dans une interview avec le Bridal Manager de la boutique Castle Couture, Giancola a expliqué:

Je suis rentré, genre, je suis morte sur cette robe de mariée, et puis ils ont tiré un tas de robes pour moi, et j’ai choisi quelque chose que je n’aurais jamais pensé choisir. J’ai fini par être si heureuse avec cette robe qu’elle m’a complètement époustouflé.

Sammi «Sweetheart» Giancola, YouTube

Excité par l’expérience, Giancola a ajouté:

Je suis une sorte de maniaque du contrôle, où je me dis: «Non, je dois chercher et trouver ma robe. J’ai besoin de rechercher dans ce magasin. Je suis venu à cet endroit et j’ai trouvé l’amour avec toute cette expérience, et j’ai choisi la robe comme ça tout de suite. Je savais ce que je voulais quand c’était sur mon corps.

Sammi «Sweetheart» Giancola, YouTube

Pendant ce temps, son fiancé a plaisanté sur Instagram à propos de couper les manches de son smoking pour le mariage – “comme Dieu le voulait”.

Dans l’ensemble, le couple semble apprécier le processus de planification de mariage. Les fans sont impatients d’entendre quand Giancola et Biscardi feront le noeud.