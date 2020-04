Mike Tyson croit que son combat de 1996 est intimement lié à la mort de Tupac Shakur

Mike Tyson a eu beaucoup de pensées sombres auparavant. Mais maintenant qu’il est plus âgé, il devient aussi plus introspectif et honnête avec lui-même. Tyson est également devenu plus ouvert sur lui-même aux autres, en grande partie grâce à son hit podcast, «Hotboxin» avec Mike Tyson. »

Récemment, dans une interview avec Fat Joe, il a révélé quelque chose de surprenant. Mike Tyson pense que l’un de ses combats était lié à la mort supposée de Tupac Shakur.

La vie et la carrière de Tupac

Shakur est peut-être l’un des artistes les plus célèbres du 20e siècle, mais moins de gens connaissent sa vie car la plupart des gens n’entendent que sa musique. Bien que Shakur soit né à New York en 1971, il a déménagé sur la côte ouest avant de commencer sa carrière musicale. Mais il ne lui a pas fallu longtemps avant qu’il ne devienne l’un des rappeurs les plus célèbres de la côte ouest.

Ses albums se vendaient bien, mais, comme de nombreux rappeurs, il se lançait également dans le bœuf et les querelles. La plus notoire de ces querelles était la rivalité entre la scène rap de la côte Est et la scène rap de la côte Ouest. De toute évidence, Shakur représentait la côte ouest, tandis que d’autres rappeurs, plus notoirement Biggie Smalls, représentaient la côte est.

Cette querelle entre les deux côtes impliquait également de vrais gangsters qui transformaient les mots en violence. Après tout, Shakur, Smalls et de nombreux rappeurs à l’époque commençaient un nouveau genre de musique connu sous le nom de «gangsta rap».

Qu’ils le veuillent ou non, les gangs qui se sont affiliés à eux ont finalement conduit les deux hommes sur une voie mortelle. Il n’a pas fallu longtemps pour que les deux hommes soient tués par des assassinats.

Comment Tupac est mort

Tupac | Al Pereira / Archives Michael Ochs / .

En 1996, Las Vegas, Nevada, Shakur et son entourage assistaient à un événement. Après avoir quitté l’événement, quelqu’un dans l’entourage de Shakur a repéré un membre d’un gang rival à l’extérieur du site. L’entourage de Shakur a attaqué cet homme avant de monter dans leur voiture et de partir.

Alors que l’entourage était arrêté à un feu de signalisation, une voiture s’est arrêtée sur le côté de la voiture de Shakur et a ouvert le feu, frappant Shakur quatre fois. Finalement, la police et les ambulances sont venues et ont escorté Shakur à l’hôpital. Shakur est décédé quelques heures plus tard de ses blessures.

Cela dit, il existe de nombreuses théories du complot qui allèguent que Shakur n’est pas mort et qu’il se cache quelque part. Mais, ce sont des théories du complot pour une raison, et cette raison est qu’elles ont très probablement tort.

En tout cas, après la mort de Shakur, l’affaire s’est refroidie et personne ne sait qui l’a tué. Les petits subiraient un sort similaire moins d’un an après la mort de Shakur.

Comment Mike Tyson s’intègre à cela

Selon NME, comme Tyson l’a dit à Fat Joe, ce grand événement auquel Shakur était à Las Vegas était l’un des combats de Tyson. En fait, c’était son combat contre Bruce Seldon.

Tyson avait été libéré de prison il n’y a pas si longtemps et il venait de récupérer l’un de ses titres de poids lourds. Tyson était au sommet du monde, et ce combat était un combat que tout le monde devait voir.

Tyson pense que quelqu’un a jeté un coup sur Shakur. Comme l’a dit Tyson: «Tout cela a été planifié à l’avance. Je crois que le combat était l’occasion pour qu’il se produise. »

Cela a beaucoup de sens, car le combat de Tyson avec Seldon était un événement incontournable à l’époque. En conséquence, beaucoup de gens ont assisté au combat, y compris Shakur.

Comme l’a dit Tyson: «Tout le monde savait que tout le monde serait là. Et les gens qui n’étaient pas là n’étaient pas là parce qu’ils savaient qui allait être là. ”

Si les gens qui ont tué Shakur étaient aussi organisés que beaucoup le croient, alors les hypothèses de Tyson seraient probablement correctes. Mais bien sûr, puisque le meurtre de Shakur n’est pas résolu, personne ne sait ce qui s’est réellement passé cette nuit-là.