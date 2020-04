Mike Tyson estime que le meurtre de Tupac Shakur a été “planifié à l’avance”

Mike Tyson a rattrapé Fat Joe et a parlé du meurtre de Tupac Shakur, une fusillade qui s’est produite quelques heures seulement après que le rappeur a assisté à son combat.



Le 7 septembre 1996, Mike Tyson a frappé le ring. La légende de la boxe affrontait Bruce Seldon au MGM Grand et tous ceux qui étaient des descendants de Las Vegas. Suge Knight a assisté au combat avec Tupac Shakur, un ami de Tyson, mais après l’événement, les personnages du couloir de la mort ont été impliqués dans une bagarre à l’intérieur d’un hôtel. Quelques heures plus tard, quelqu’un s’est arrêté à côté du véhicule de Tupac et Suge et a ouvert le feu, blessant le rappeur. Il est décédé six jours plus tard.

Il y a quelques jours, Fat Joe et Mike Tyson se sont liés pour une conversation de quarantaine où ils ont partagé des histoires sur la musique, la boxe et grandir à New York. Fat Joe voulait savoir à quoi ressemblait Tyson d’entendre que Tupac Shakur avait été assassiné quelques heures seulement après l’avoir vu au combat. “Je n’ai jamais dit cela, mais tout cela a été planifié à l’avance … Je crois que le combat était l’occasion pour que cela se produise”, a déclaré Tyson à propos du meurtre de Tupac. “Je crois simplement que c’était l’occasion idéale pour quelque chose comme ça arriver … Tout le monde savait que tout le monde serait là. Et les gens qui n’étaient pas là, n’étaient pas là parce qu’ils savaient qui allait être là. “

“C’est le vrai. Tupac n’était qu’une force”, a ajouté Tyson à propos de son défunt ami. “Il était juste une force incontrôlée et c’était le problème. Il était puissant et il ne pouvait – personne ne pouvait le contrôler.” Regardez Mike Tyson couper avec Fat Joe pendant près d’une heure ci-dessous.

