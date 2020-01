Mike Tyson explique le besoin d’une femme et se demande pourquoi ses enfants «n’aiment pas les enfants noirs»

Le champion de boxe a beaucoup déballé le podcast de T.I.



Il y avait beaucoup de points à retenir intéressants de la récente conversation de Mike Tyson avec T.I. sur le podcast ExpediTIously du rappeur. Le champion de boxe était connu pour son infamie, mais ces dernières années, il est devenu un personnage adorable qui a un passé sordide. Le magnat des affaires et homme de famille a reconstruit sa marque et il a parlé franchement de la façon dont la vie conjugale l’a changé.

Tyson, père de huit enfants, est marié à Lakiha Spicer, sa troisième épouse, depuis 2009. “Elle s’est abattue sur moi et m’a dit:” C’est ce que nous allons faire “et c’est ce qui s’est passé”. Tyson a partagé. «C’est pourquoi je crois en ce en quoi je crois maintenant. Parce qu’il n’y a aucun moyen que cela puisse se produire. Il n’y a aucun moyen que j’aurais pu être marié à ma femme. Je ne suis pas assez fidèle. Je ne suis tout simplement pas ce genre de guy. Je ne me soucie de rien de plus que mon d * ck, alors comment vais-je être fidèle à quelqu’un? Mais cela a fonctionné! J’ai dix ans avec elle. “

Bien qu’ils aient célébré plus d’une décennie ensemble, Tyson a admis qu’il n’était fidèle que depuis deux ans. “J’ai eu deux ans sans f * cking ab * tch mais ma femme. Pour un * gga comme moi, je devais les avoir tous les jours. Je devais c * m chaque seconde de la journée! Je suis le poster boy pour Sexual Anonymous. »Il a ajouté que sans Lakiha, il est un« animal sauvage ».

La façon dont il voit les femmes en vieillissant a changé. “Je les considère comme la moitié. Cela me fait réaliser que je suis un homme”, a-t-il déclaré. “Et à ce stade de ma vie, ce sont mes professeurs. Si un homme n’a pas un peu peur de sa femme, il ne mène pas sa vie correctement. C’est pourquoi je me suis marié trois fois, car je peux ne vis pas sans femme. Si je n’ai pas de femme, je me tuerai. C’est un vrai discours. J’ai besoin de quelqu’un pour écouter. Je suis un soldat. Je ne peux pas penser par moi-même. J’ai besoin quelqu’un pour le faire. “

Iron Mike a également admis que l’histoire de sa relation avait peut-être influencé la façon dont ses enfants voyaient le monde. Tyson a été reconnu coupable de viol en 1992 et condamné à six ans de prison. Selon AP News, Tyson a également admis avoir abusé physiquement de sa première femme, l’actrice Robin Givens.

«Tu sais ce qui me dérange aussi, mec? Et je dois dire ceci “, a déclaré Tyson à T.I.” Pourquoi mes enfants n’aiment pas les enfants noirs? Ils ne sortent pas avec des enfants noirs. Pourquoi? … Parfois, je regarde ma fille, et je vois qu’elle est attirée par les gars blancs, et je pense: “Je n’ai pas donné le bon exemple en tant qu’homme noir” … Ils ont dû parfois voir quand J’étais vulnérable et j’ai dit: «Hé, je ne veux pas être avec personne comme ça. Il fait peur.'”

Écoutez l’échange d’une heure ici.

