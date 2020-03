Mike Tyson “s’est bien amusé” KO Eminem

Mike Tyson fait une apparition dans la vidéo d’Eminem pour le “Godzilla” assisté par Juice WRLD où il délivre un coup de poing au rappeur.



Eminem a sorti Music To Be Murdered By au début de cette année et, plus d’un mois après son arrivée, les gens sont encore sous le choc. L’album avait fait l’objet de rumeurs pendant des mois et il est finalement venu sans aucun avertissement du tout, avec Young M.A, Don Toliver et feu Juice WRLD. “Godzilla” est l’une des chansons hip-hop les plus diffusées de toute l’année, y compris un couplet record d’Eminem et les tout premiers bars posthumes de Juice WRLD. La chanson a officiellement reçu un traitement de vidéo musicale avec Cole Bennett et Lyrical Lemonade maîtrisant à nouveau l’art du visuel, laissant tomber le feu avec un camée spécial de Mike Tyson, qui assomme Slim Shady d’un seul coup de poing. Selon lui, il a passé beaucoup de temps à le faire.

“Nous avons passé un bon moment à éliminer @Eminem dans sa nouvelle vidéo”, a déclaré Mike Tyson sur Twitter, partageant un extrait de la vidéo. “Vraiment inspirant comment toi et Dre faites toujours de grandes choses.”

À ce stade de la carrière d’Eminem, il est assez étonnant qu’il soit capable de sortir une musique qui se connecte toujours à un niveau aussi énorme. Regardez la nouvelle vidéo de “Godzilla” ci-dessous, qui est l’un des meilleurs travaux visuels récents d’Em.

