Mike Vogel jouera dans «Sex / Life» avec Sarah Shahi sur Netflix

Mike Vogel fait officiellement partie de Sex / Life de Sarah Shahi. L’acteur Brave sera co-star en face de Shahi dans la prochaine dramatique de Netflix, selon notre site sœur Deadline.

Basé sur 44 chapitres de BB Easton sur 4 hommes, le sexe / vie «torride, axé sur les femmes» met en vedette Shahi dans le rôle de Billie Connelly, une mère de famille de deux enfants en banlieue qui part à la recherche de la citadine célibataire sexy qu’elle était une décennie plus tôt .

Vogel jouera le mari de Billie, Cooper, qui est décrit comme un père de famille avec une carrière réussie qui a donné à Billie la vie de ses rêves. Mais lorsque Billie revisite son passé sexuel sauvage, Cooper poursuit son propre voyage de découverte de soi, ce qui le conduit à plus de questions que de réponses.

L’acteur a récemment joué dans le drame militaire de NBC The Brave, qui a été annulé après une saison. Ses crédits incluent également Under the Dome, Bates Motel et Pan Am.

En plus de Vogel, la série a interprété Adam Demos (UnREAL) dans le rôle de Brad Simon, un amoureux du passé de Billie, et la nouvelle venue relative Margaret Odette dans le rôle de la meilleure amie de Billie, Sasha Snow.

Originaire de EP UnREAL Stacy Rukeyser – qui servira de producteur exécutif et showrunner – Sex / Life a reçu une commande de huit épisodes chez Netflix. Il n’y a actuellement aucun calendrier pour sa sortie.