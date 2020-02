Miki Núñez y Blas Cantó présentant “Universo”, invités du Gala 4

‘OT 2020’ vivra ce dimanche 9 février, sa nuit la plus Eurovisive et c’est que le représentant de notre pays au festival de l’Eurovision 2019 qui se tient à Tel Aviv donnera du soulagement aux élus pour défendre la candidature espagnole à Rotterdam. De cette façon, les deux invités du Gala 4 que La 1 diffuse en prime time seront Miki Núñez et Blas Cantó. Le Catalan se rendra dans l’espace pour interpréter l’un des thèmes qui font partie de son premier album “Amuza” tandis que le Murcie jouera pour la première fois en direct “Univers”, le thème de l’Eurovision 2020.

Miki Nunez et Blas ont chanté

Núñez revient sur l’ensemble de l’espace dans lequel il s’est fait connaître et est qu’il faisait partie de ‘OT 2018’. Précisément, le garçon a visité l’Académie il y a quelques jours pour donner des conseils à la nouvelle génération de triomphes et n’a pu s’empêcher de s’énerver en y interprétant la belle chanson “Escriurem”. Lui et Noemí Galera ont fini par s’embrasser et pleurer, démontrant l’union et la chimie qui ont été générées grâce à leur passage dans l’espace. Il convient de noter que Miki Núñez sera la deuxième ex-candidate de ‘OT 2018’ qui visite le programme depuis Natalia Lacunza Elle a été invitée à l’espace pour présenter son nouvel album.

Première représentation de “Univers”

Quant à Blas Cantado, il est indéniable que la performance qui jouera dimanche dans «OT 2020» sera examinée en détail par tous et que ce sera la première fois que l’artiste jouera “Univers” en direct. Ce sera la première fois que nous verrons comment le thème sonne en direct, ce qui est un véritable défi pour l’artiste. Lors de la conférence de presse sur le thème tenue il y a quelques jours à Torrespaña, la chanteuse a expliqué que “Nous voulons faire quelque chose de très cool (…) nous voulons présenter le thème en direct avec quelque chose de cool”. Pour l’instant, c’est un mystère si la mise en scène choisie dans cette performance aura quelque chose à voir avec ce que le chanteur prévoit d’emmener à Rotterdam.

Liste des chansons de Gala 4

Dans ce quatrième gala l’expulsion entre les deux nominés Maialen et Nick sera décidée. L’un des deux doit quitter pour toujours l’Académie de cet ‘OT 2020’. En revanche, tous les candidats interpréteront comme une chanson de groupe une chanson composée par Rafa Romera, candidate de l’édition. En outre, nous vivrons des duos dans lesquels le personnel aura une part importante ainsi que celles de Flavio et Smantha ou Anne et Gèrard. Bref, une nuit de surprises, de tension et dans laquelle l’amour aura également un moment fort tout au long de la livraison.

– Thème de groupe: “Raconte-le à la vie”, par Rafa Romera

– Maialen: “Dynamite”, de La Bien Querida

– Nick: “Thriller” de Michael Jackson

– Javy et Anaju: “L’amour éternel”, par Rocío Dúrcal

– Nia et Bruno: “Bad Girls”, par Donna Summer (version de Jamiroquai & Anastacia)

– Gèrard et Anne: “Wicked Game” par Chris Isaak

– Jésus et Rafa: “Princesses”, par Pereza

– Hugo et Eva: “Waiting” de Nil Moliner & Bely Basarte

– Flavio et Samantha: “Appelez-moi peut-être” de Carly Rae Jepsen

.