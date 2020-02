Mila Kunis et Ashton Kutcher seront-elles invitées au mariage de la princesse Beatrice?

Mila Kunis et Ashton Kutcher sont un couple de célébrités très discret. Les deux sont mariés depuis 2015 et ont deux jeunes enfants ensemble, et bien qu’ils aient pu maintenir une carrière florissante à Hollywood, ils ne sont pas souvent sur la scène de la fête.

Il n’y a que quelques occasions notables où Kunis et Kutcher sont sortis avec d’autres couples de haut niveau. Pourtant, il y a plusieurs années, Kunis et Kutcher ont été aperçus en couple avec la princesse Beatrice et son petit-ami d’alors, Dave Clark.

À la lumière du prochain mariage de la princesse Beatrice, certains fans se demandent si Kunis et Kutcher pourraient ou non faire une apparition au grand mariage royal.

Ashton Kutcher et Mila Kunis ont fait la fête avec la princesse Beatrice

Ashton Kutcher et Mila Kunis | Steve Jennings / . pour le prix révolutionnaire

En 2015, Ashton Kutcher et Mila Kunis étaient des jeunes mariés et s’amusaient en s’installant dans la vie conjugale. Kutcher se trouvait être ami avec Dave Clark à travers ses efforts commerciaux, qui sortait avec la princesse Beatrice à l’époque.

En peu de temps, Kutcher a présenté Kunis à Clark et à la princesse Beatrice. Bien que les deux couples ne pouvaient pas sembler plus différents, ils ont tout de suite réussi. Les deux couples ont été repérés à plusieurs endroits dans le monde, des doubles dates à Londres aux fêtes au Mexique.

Selon les rapports, l’amitié entre les quatre est allée bien au-delà du superficiel. Mila Kunis, grande fan de la famille royale, aurait adoré passer du temps avec la princesse Béatrice, écoutant sans aucun doute avec beaucoup d’intérêt les histoires de vie dans les rangs royaux. La princesse Béatrice, bien qu’élevée dans un environnement privilégié, s’est forgée une carrière de puissance sur ses propres mérites, alors elle et Kunis avaient probablement beaucoup à dire.

Le mariage de la princesse Beatrice sera très médiatisé

La princesse Beatrice et Dave Clark auraient pu sembler parfaitement assortis à un moment donné, mais à l’été 2016, les deux avaient mis fin à leur relation. Plusieurs années après la fin de sa romance avec Clark, elle était liée au magnat de la propriété Edoardo Mapelli Mozzi. Après environ un an de rencontres, les deux se sont fiancés fin 2019.

Le mariage de la princesse Béatrice et de Mozzi est prévu pour mai 2020 et sera certainement un événement très médiatisé et passionnant. Plus grand mariage royal depuis l’union du prince Harry et de Meghan Markle en 2018, le mariage de la princesse Béatrice attirera certainement beaucoup d’intérêt des fans royaux.

Avec un grand cercle d’amis et de connaissances professionnelles, ainsi que des membres de la famille, il y aura forcément beaucoup d’invités à la cérémonie du printemps.

Ashton Kutcher et Mila Kunis vont-elles marquer une invitation au mariage de la princesse Beatrice?

Bien qu’Ashton Kutcher et Mila Kunis n’aient pas été vues avec la princesse Beatrice ces dernières années, il est fort possible que les deux aient marqué une invitation convoitée à son prochain mariage. Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles ils n’ont pas été vus ensemble – Kutcher et Kunis sont maintenant parents et ont deux jeunes enfants, ce qui rend la vie sociale active assez difficile.

La princesse Béatrice vit également une vie plus compliquée – malgré le bonheur de sa nouvelle romance, elle a dû faire face au scandale très public que son père, le prince Andrew, traverse.

Pourtant, elle pourrait rester en contact avec Kutcher et Kunis par SMS ou appels téléphoniques. Il est également possible qu’ils aient passé du temps ensemble et réussi à éviter le feu des projecteurs des paparazzis, ce qui est faisable, compte tenu de leur nature privée.

Les fans royaux devront attendre et voir si Kutcher et Kunis finiront par faire une apparition au mariage de la princesse Béatrice et d’Edoardo Mapelli Mozzi – la leur semble être une amitié qui pourrait durer.