Mila Ximénez accepte la proposition de Jorge Javier et rentre chez elle

La nuit du dimanche 19 janvier, deuxième gala de Le «temps de remise» s’est développé de manière surprenante, tant pour les concurrents que pour les spectateurs. Nous avons connu la décision d’Adara, qui a décidé de partir pour le bien de son petit, nous avons vécu les premières nominations et, comme si cela ne suffisait pas, nous avons vu Antonio David devenir le premier expulsé du programme.

Mila Ximenez

Mais ce n’est pas tout et sur le tournage, les choses n’ont pas été très calmes non plus. Le programme ne faisait que commencer et nous avions déjà connu une bagarre entre Sofía Suescun et Rocío Flores et entre – encore une fois – Sofía et Diego Matamoros. Et Le présentateur s’est adressé à Mila Ximénez, ancienne candidate au concours ‘GH VIP 7’, pour lui demander comment vivait le programme de l’extérieur et de faire une proposition.

“Voulez-vous monter à la maison?“C’est la question qui a laissé Mila avec le geste inverse. Jorge Javier Vázquez lui a laissé réfléchir la réponse et ce n’est qu’à la fin du programme qu’il est revenu sur le sujet. Et oui, effectivement, Mila entrera la maison et bien que personne ne l’ait confirmé, cela peut être fait en tant que candidate pour combler le vide laissé par Adara lors de la décision de partir pour son fils.

Quand reviendra-t-il?

On ne sait pas quand viendra le temps où il apparaîtra à nouveau à Guadalix de la Sierra ni quelle sera la réaction de ses coéquipiers. Bien qu’au début, il semblait qu’il était très clair qu’il ne reviendrait pas à la réalité, cela ne lui a rien coûté pour répondre à Jorge Javier: “Voulez-vous que j’entre dans la maison? Eh bien, nous sommes entrés dans la maison“Cela a été aussi direct. Nous verrons comment cela affecte votre arrivée à vivre ensemble.

