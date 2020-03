Mila Ximénez, contre Alessandro Lecquio après s’être souvenu de ses critiques pour ‘GH VIP 7’: “Va te faire foutre!”

Lorsque Mila Ximénez participait à «GH VIP 7», elle a été fortement critiquée par Alessandro Lecquio. L’aristocrate italienne l’a accusée à plusieurs reprises pour ses attitudes dans la réalité, dans lesquelles elle n’arrêtait pas de se plaindre, errant dans la maison de mauvaise humeur et perdant ses nerfs plusieurs fois. “C’est une professionnelle de l’insulte, c’est évident semaine après semaine“, est venu prononcer l’ex-partenaire d’Ana Obregón. Cependant, le collaborateur a profité de ce mercredi 4 mars dans” Save me “pour rendre la bile accumulée pendant tout ce temps.

Mila Ximénez et Alessandro Lecquio

La critique de Mila est survenue à la suite d’un rassemblement sur «Survivors 2020», dans lequel le journaliste défendait Rocío Flores, nommée candidate aux attaques du comte, qu’il avait accusées contre elle dans “The Ana Rosa Program”: “Lequio a crié ce matin comme il le fait toujours. Il est très abaissé, il devient très rouge. Ce qu’un comte ne peut pas faire, c’est d’avoir ce mouvement, comme si la bave tombait, qui le ramasse continuellement. “

“Quel petit costume vous avez fait”, a déclaré Carlota Corredera, mais le collaborateur n’a pas encore terminé, Il avait encore du tissu à couper: “Si vous parlez de bonnes manières, essayez d’avoir une attitude plus polie. Vous pouvez critiquer une émission de télé-réalité, mais pas déchirer les gens à l’intérieur, ce que vous faites. Vous faites tout en regardant le réalisateur, pour mettre en évidence par ego mais vous vous ridiculisez avec ces rougeurs sur le visage et recueillir la salive. “

“Tu es ridicule de devenir comme un fou”

Mila Ximénez s’est progressivement échauffée contre le collaborateur de la télévision, surtout après rappelez-vous certaines des critiques qu’il a reçues de Lecquio quand il était à la maison de Guadalix de la Sierra: “T’imprésentable, impoli, car au moins je n’ai pas joué avec des choses aussi délicates que toi. Je sais ce que tu as dit de moi et tu as traversé trois villages. Tu as été trois mois pum, pum and pum. Et le pire, c’est que je sais que vous n’y pensez même pas parce que j’ai toujours été là quand vous en aviez besoin, mais vous êtes le jouet du programme. Vous êtes ridicule avec quel âge vous êtes comme ça!“.

“Tu es ridicule de devenir fou comme ça. Si je le fais dans une émission de téléréalité, c’est parce que je suis sous pression, mais quelle pression avez-vous? Et pour mémoire, je ne m’en veux pas de “GH VIP 7” “la collaboratrice a continué à se montrer en regardant la caméra, puis à conclure avec les mots”Mais va te faire foutre!“, qui est passé inaperçu parmi les applaudissements du public à leur réprimande.

.