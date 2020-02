Miles Heizer («Pour 13 raisons») et Connor Jessup («Locke & Key») officialisent leur relation

Connor Jessup de «Locke & Key» et Miles Heizer de «For 13 Reasons» ont confirmé qu’ils sont ensemble. C’est Jessup lui-même qui, sur son compte Instagram, a accroché une photo d’eux deux après la Saint-Valentin dans laquelle ils sont tous deux partis en souriant, accompagnés d’un message tendre: “Je suis en retard, mais je t’aime. Tu es bon, tu me rends meilleur. Joyeuse Saint-Valentin. “

Au mois de juin 2019, Connor Jessup a félicité Pride Day en téléchargeant une photo dans laquelle il a ouvertement dit d’être gay et comment il avait été difficile de lui dire plus tôt dans sa vie. Moins d’un an plus tard, il confirme ainsi sa relation en démontrant qu’il vit heureux après l’avoir annoncé. Les deux étaient déjà apparus ensemble sur des photos précédemment sur Instagram, mais jusqu’à dimanche dernier on ne savait pas officiellement qu’ils avaient une relation.

Les deux acteurs ont commencé leur carrière très jeune. Jessup est sorti pour la première fois dans ‘Falling Skies’ être l’un des protagonisteset a également participé à «American Crime». D’un autre côté, Heizer il est devenu internationalement connu avec «Pour 13 raisons» mais il a passé plusieurs années dans «Parenthood». Il a également participé à certains chapitres d’autres séries telles que «Bones» ou «Between ghosts».

La confession applaudie de Jessup

“Je le reconnais depuis des années dans ma vie privée, mais jamais publiquement”, écrivait Jessup dans le post de juin 2019 dans lequel il manifestait son orientation sexuelle. Un texte sur l’importance d’être soi dans lequel il avoue: “Je ne veux pas censurer (consciemment ou non) la façon dont je parle, je sens, je ris ou m’habille. Je ne veux pas être complice, même pas tangentiellement, de l’idée qu’être gay est un problème à résoudre ou à réduire au silence. Je suis reconnaissant d’être gay. “Avec ces paroles de l’acteur racontant son expérience et pourquoi il a décidé de la raconter, il a gagné le soutien de tous ses fans qui l’ont félicité pour enfin s’ouvrir.

