Miley Cyrus a laissé Liam Hemsworth partir et ils disent qu'elle est désolée

La chanteuse Miley Cyrus et Liam hemsworth Ils n'ont pas officiellement signé leurs papiers de divorce et de fortes rumeurs indiquent que la chanteuse est désolée d'avoir rompu avec l'acteur.

Ce qui précède après le chanteur Miley Cyrus Elle a récemment partagé une série de messages tristes dans lesquels elle fait référence à la solitude et c'est aussi que le 23 décembre elle aurait achevé une année de mariage avec son ex-mari Liam hemsworth.

Se pourrait-il que la chanteuse soit désolée de l'avoir terminée mariage? Il est possible que la chanteuse se sente maintenant mélancolique après avoir mis fin à la relation avec laquelle elle a atteint une certaine stabilité dans sa vie, du moins en apparence.

L'interprète de "Glissez", le thème qu'il a composé et qu'ils prétendent être dédié à Liam était un reflet qui contrairement à ce qu'il semblait ne pas être heureux dans son mariage et a souligné les dépendances présumées de l'acteur.

Les artistes se sont séparés après Huit mois marié, après une longue parade intermittente de 10 ans.

Maintenant, les messages de l'artiste semblent faire allusion à ces années puisque dans chacun d'eux elle parle amour et de se sentir seul malgré son entourage parce que, comme il le dit, "il n'est pas avec qui il aime, et qu'il vit un Noël solitaire".

Je me sentais comme de la merde parce que je ne pouvais pas être avec la personne que j'aimais. Même avec une maison pleine de famille et d'amis, je me sentais toujours seul, d'une manière qui me semble toujours pertinente, et quelqu'un qui lit ceci pourrait maintenant se comprendre! ", A-t-il avoué.

Mais ce qui a le plus retenu l'attention, c'est que le Lundi 23 décembre, date à laquelle il fêterait son premier anniversaire de mariages, a partagé un message sur le fait d'avancer, de s'aimer et de se respecter et de le dépenser avec les membres de la famille.

La chanteur Elle a mentionné qu'elle avait essayé de changer certaines choses même avec elle-même et de passer plus de temps avec sa famille

J'ai essayé d'être super gentil avec moi-même et même si c'est juste une promenade avec ma maman ou mes chiens le matin! Le mouvement est un ingrédient important pour l'amour ou les soins personnels! Prenez un peu de temps, détendez-vous, savourez des plats chauds, savourez les bonbons dont nous essayons habituellement de nous éloigner ", a déclaré Cryus.

D'un autre côté, l'acteur, Liam hemsworth Il semble déterminé à clore ce chapitre de sa vie depuis qu'il a été récemment pris avec une fille qui, selon eux, a été présentée à sa famille. Apparemment, cela ne plaira pas Miley!

