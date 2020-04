Miley Cyrus a quitté l’église, la religion en raison de sa sexualité et de ses amis LGBTQ

Miley Cyrus est une artiste extrêmement accomplie. Elle est passée d’une star d’enfant sur Hannah Montana à maintenant une chanteuse de renommée internationale avec de nombreux singles à succès à son actif.

Ceux qui ont connu Cyrus quand elle était une jeune actrice sur Disney Channel pourraient reconnaître qu’elle a beaucoup changé au cours de sa carrière. Cependant, ce n’est pas seulement son image qui a vu une transformation. Cyrus a révélé qu’elle a également vécu des expériences qui l’ont laissée remettre en question la religion avec laquelle elle a grandi.

Miley Cyrus a grandi dans une famille chrétienne

Miley Cyrus | Theo Wargo / WireImage

Cyrus est né et a grandi à l’extérieur de Nashville, au Tennessee. Sa famille était plutôt religieuse, et elle a été baptisée dans l’église baptiste du Sud avant de déménager à Los Angeles à l’âge de 12 ans.

Adolescente, Cyrus portait même une bague de pureté en témoignage de sa foi. Dans une interview de 2008, elle a déclaré: «Même à mon âge, beaucoup de filles commencent à tomber, et je pense que si [abstaining] est un engagement que les filles prennent, c’est génial. “

Cyrus fréquentait beaucoup l’église, mais en 2010, elle a partagé que, même si sa foi est toujours importante pour elle, elle ne l’exprime pas «en allant à l’église tous les dimanches».

“Je suis très spirituel à ma façon”, a déclaré Cyrus. «Permettez-moi de préciser, cependant, je suis chrétien. C’est Jésus qui m’a sauvé. Il est ce qui me garde plein et entier. Mais chacun a droit à ce qu’il croit et à ce qui le rassasie. »

Miley Cyrus a quitté l’église à cause de ses amis gays et de sa propre sexualité

Bien que Cyrus soit très ouverte sur le fait d’être une chrétienne dévouée, elle a révélé récemment qu’à un moment donné, elle n’avait plus de relation avec la foi avec laquelle elle avait grandi.

Dans une récente conversation avec Hailey Bieber, Cyrus a partagé qu’un moment déterminant pour elle est venu quand elle a vu que l’église qu’elle connaissait n’acceptait pas différentes orientations sexuelles.

“J’ai également été élevé dans l’église du Tennessee à un moment dans les années 90, donc c’était un moment moins acceptant avec tout ça”, a déclaré Cyrus. «J’avais des amis gays à l’école. C’est la raison pour laquelle j’ai quitté mon église, c’est qu’ils n’étaient pas acceptés. Ils étaient envoyés à des thérapies de conversion. Et j’ai eu vraiment du mal avec ça et j’ai aussi eu du mal à trouver ma sexualité. »

Hailey Bieber a inspiré Miley Cyrus pour redéfinir sa relation avec Dieu

Dans la même conversation, Bieber a également partagé avec Cyrus comment elle est parvenue à redéfinir sa relation avec Dieu en tant qu’adulte.

Bieber a dit: «Je pense qu’il y a une différence entre être élevé à l’église et ensuite être un adulte et avoir sa propre relation avec Dieu…. J’ai l’impression d’avoir trouvé ma place dans la spiritualité, la foi et l’église. J’ai trouvé une communauté ecclésiale qui travaille pour moi où je me sens soutenue, aimée et acceptée. “

Bieber est actuellement membre de l’église évangélique Hillsong avec son mari, Justin Bieber. Hailey Bieber a été ouverte sur sa foi et le fait que c’est l’un des piliers de son mariage.

«Pouvoir partager cela les uns avec les autres – avoir ce lien de foi et de spiritualité – c’est tellement [critical] pour nous », a-t-elle dit un jour dans une autre interview. «C’est la partie la plus importante de notre relation, suivre Jésus ensemble, faire partie de la communauté ecclésiale ensemble. C’est tout. “

Après avoir parlé avec Bieber, Cyrus a partagé qu’elle comprend mieux comment continuer à suivre une foi maintenant qu’elle est plus âgée et se rend compte que la façon dont elle a été élevée ne correspond pas à ses vues actuelles.