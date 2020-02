Miley Cyrus a-t-elle insulté ses fans qui ont demandé de la nouvelle musique en 2020?

La chanteuse Miley Cyrus taquine sa musique à venir depuis longtemps. Cependant, cela fait maintenant plusieurs mois depuis la sortie prévue, et certains de ses Smilers ne sont pas satisfaits. L’ancienne star de Disney Channel a-t-elle renversé la vapeur et dit quelque chose de faux? Voici ce que nous savons.

L’album prévu de Miley Cyrus pour 2019

Cyrus a été assez cohérent avec ses sorties au fil des ans. Après Younger Now de 2017, dans laquelle elle est revenue à ses racines country (et à une image plus saine), la chanteuse a révélé qu’elle travaillait dur sur son prochain album, qu’elle a dit être sans genre.

Le premier de trois EP, She Is Coming, est sorti le 30 mai 2019. Le single principal, «Mother’s Daughter», est arrivé peu de temps après. Une nouvelle ère de la musique de Cyrus était en marche alors qu’elle se produisait dans des festivals de musique et. Elle a ensuite sorti un autre single, “Slide Away” suite à sa séparation de Liam Hemsworth.

Voici pourquoi ‘She Is Miley Cyrus’ a été retardée

Le tournant qui s’est produit lorsque Cyrus et Hemsworth ont appelé à son arrêt à la mi-2019 a entraîné de nombreux changements pour l’artiste et ses sorties en attente. Elle n’a pas beaucoup parlé des EPs en attente She Is Here et She Is Everything. Après la sortie de «Don’t Call Me Angel» de la bande originale de Charlie’s Angels, ses sorties ont été interrompues.

Bien sûr, il y avait une autre raison à cela. En octobre 2019, Cyrus s’est fait enlever les amygdales. Si cela ne suffisait pas, cela a été suivi peu de temps après par une intervention chirurgicale programmée sur ses cordes vocales. L’artiste a été mis en repos vocal strict pendant des semaines.

Cyrus a commencé 2020 en taquinant une «nouvelle ère»

Fin 2019, Cyrus semblait avoir complètement récupéré. Elle a été entendue chanter dans des clips postés sur Instagram, et elle a taquiné des photos d’elle avec des producteurs et d’autres grands noms, indiquant qu’elle était de retour en studio.

Cyrus a envoyé le message à la maison avec ses messages du Nouvel An en janvier 2020. En plus des images où elle portait une chemise qui indiquait sa sortie She Is Here (sous-titrée “Nouvel An. Nouvelle ère.”), Elle a partagé les photos ci-dessus, qui disent explicitement que de la nouvelle musique est en route.

Elle a peut-être changé sa bio Instagram

Nous vivons à une époque où les gens s’attendent à des résultats presque immédiats. Alors maintenant que les deux premiers mois de 2020 ont pratiquement disparu, Smilers s’énerve. Et apparemment, Cyrus l’a remarqué.

Une capture d’écran, dans laquelle Cyrus semble avoir changé sa biographie Instagram pour lire «Arrêtez de précipiter la musique f * cking», a été partagée par un compte de fans Twitter, @CyrusReports. Ils ont écrit: «LMAO @mileycyrus [you] devrait être heureux que certains fans posent encore des questions sur votre nouvelle musique! Parce que pour beaucoup de gens, votre carrière est terminée. »

Pourquoi les Smilers ne sont pas contents

Beaucoup de ceux qui ont commenté la capture d’écran ont demandé si elle était fausse. Cela pourrait certainement être le cas, bien que d’autres aient soutenu qu’il était réel et qu’elle l’a supprimé presque immédiatement. Cela fait écho aux commentaires qu’elle a faits dans le passé, comme vu ci-dessus.

Quoi qu’il en soit, les fans ne sont pas satisfaits de toute façon. Un utilisateur de Twitter, @ ramona_e95, a écrit en réponse: «J’ai demandé [about new music] sous le nouveau poste. Et après cette réponse, je pense que je ne me soucie plus d’elle et de sa nouvelle musique. Je n’achète pas de billets pour un festival juste pour quelques reprises de rock. ” On dirait que Cyrus pourrait avoir besoin de travailler pour reconquérir certains de ses fans.