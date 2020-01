Miley Cyrus a-t-elle juste fait allusion à une collaboration avec les Jonas Brothers?

La musicienne Miley Cyrus a eu toute une carrière. Elle a fait ses débuts sur Disney Channel mais est allée dans de nombreuses directions depuis. Les Jonas Brothers ont également connu une évolution similaire tout au long de leurs années sous les projecteurs. Alors, que sont-ils tous jusqu’à présent, et y a-t-il une collaboration dans leur avenir? Découvrons-le.

Miley Cyrus et les Jonas Brothers remontent le temps

Joe Jonas, Nick Jonas, Miley Cyrus et Kevin Jonas | Imagerie Mathew / FilmMagic

Avec Selena Gomez et Demi Lovato, Cyrus a fait ses débuts sur Disney Channel. Elle a joué dans la sitcom Hannah Montana en 2006, à peu près au même moment où les Jonas Brothers ont signé avec Hollywood Records (qui appartient à Disney).

De là, les frères et Cyrus ont continué à interagir. Ils sont apparus dans son émission et ont ouvert pour elle lors de sa tournée Best of Both Worlds. Avec Lovato et Gomez, ils étaient le centre de la marque de tweenage saine de Disney Channel.

Elle est même sortie avec Nick Jonas

Cyrus et le plus jeune des Jonas Brothers, Nick, étaient en fait une chose depuis un certain temps. Bien qu’ils n’aient pas confirmé que c’était dans les premières années, des rapports ultérieurs ont indiqué qu’ils avaient commencé à sortir ensemble au moment de leur première rencontre, alors que Cyrus n’avait que 13 ans. Ils ont ensuite effectué ensemble la tournée susmentionnée.

La relation a pris fin au bout d’un an environ. Nick aurait ensuite brièvement fréquenté Gomez, mais lui et Cyrus ont ensuite été repérés ensemble en 2009. On ne sait pas s’ils se sont remis ensemble, mais nous savons que cela a dû être de courte durée, car c’est l’année où Cyrus a commencé à sortir avec son futur. ex-mari, Liam Hemsworth.

Ils se sont séparés dans leur carrière

Les Jonas Brothers ont quitté Disney et Hollywood Records peu de temps après. Ils ont ensuite pris une pause dans laquelle ils ont poursuivi la musique séparément, ainsi qu’une carrière d’acteur pour Nick. Pendant ce temps, Cyrus s’est également concentrée sur le théâtre et a signé plus tard avec RCA Records, où elle a sorti trois albums.

Quand ils ont laissé Disney derrière eux, il n’y avait pas grand-chose à garder ensemble l’amitié entre Cyrus et les Jonas Brothers. Pourtant, ils n’ont jamais exprimé de mauvaise volonté l’un envers l’autre. Et depuis que les Jonas Brothers se sont reformés, il est maintenant aussi bon que jamais pour tous d’interagir.

Cyrus a publié ce retour

Cyrus a mis à saupoudrer ses médias sociaux avec de nombreux retours en arrière qu’elle sait que son public va manger. Exemple: le jour de la sortie des Jonas Brothers de leur nouveau single, “What A Man Gotta Do?”, Cyrus a noté que cette journée était importante pour une autre raison.

Sur ses comptes de médias sociaux, elle a partagé une photo d’elle avec les frères, écrivant: «Il y a 12 ans aujourd’hui. Ne dites pas que je n’ai pas toujours été punk. »La photo en question est tirée de la première du film Hannah Montana et Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert, qui, selon son livre, a eu lieu peu de temps après sa première rupture avec Nick. .

À quoi ressemblerait une collaboration Jonas Brothers-Miley Cyrus?

À ce stade de leur carrière, nous nous demandons à quoi ressemblerait une équipe entre Cyrus et les Jonas Brothers. Ces derniers sont toujours très bien classés comme pop, bien que leur nouvel album soit plus mature. Pendant ce temps, Cyrus a fait des allers-retours entre les genres au fil des ans, mais encore une fois, elle a toujours eu la pop au premier plan.

Une chose est sûre: les fans des deux attendent une autre collaboration ici depuis le succès ci-dessus d’il y a plus de dix ans. Donc, alors que nous doutons de quelque chose d’aussi romantique que “Before the Storm” est en préparation, voici pour espérer que les Jonas Brothers et Cyrus ont autre chose dans leurs manches.