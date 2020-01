Miley Cyrus a-t-elle quitté Liam Hemsworth pour «l’amour de soi et les soins»?

Miley Cyrus et Liam Hemsworth font partie de ces couples que personne ne pourrait vraiment imaginer ensemble. Donc, quand ils ont rompu pour la première fois, cela avait un certain sens. Mais ensuite ils se sont remis ensemble, se sont séparés, et ainsi de suite.

Mais la plus grande surprise était encore à venir. Fin décembre 2018, le couple s’est secrètement marié au domicile de Cyrus dans le Tennessee. Mais moins d’un an plus tard, le couple a appelé pour de bon.

Depuis la séparation du couple, Cyrus semble avoir fait un 180 quand il s’agit de partager des détails sur sa vie personnelle. Elle fait étalage de ses relations et est active sur les réseaux sociaux.

Maintenant, un post récent a incité les fans à s’interroger sur la véritable raison de la rupture du couple.

Miley Cyrus et Liam Hemsworth se sont rencontrés quand ils étaient tous les deux jeunes

Il est difficile de se souvenir d’une époque où Cyrus n’était pas un enfant sauvage et franc. Mais il était une fois Cyrus était la vedette de l’une des émissions télévisées les plus populaires de Disney Channel.

Au milieu des années 2000, de jeunes filles du monde entier étaient obsédées par Hannah Montana. Hannah Montana était comme la version du nouveau millénaire des jumelles Olsen. Le visage de Cyrus était partout. Il y avait des poupées, des tournées, des films et bien sûr l’émission de télévision.

Un an avant la fin du spectacle, Cyrus a joué dans The Last Song, en face d’un certain acteur australien. Le film s’est plutôt bien passé au box-office, mais il restera principalement dans les mémoires comme le film qui a réuni Hemsworth et Cyrus. Les deux stars ont commencé à se fréquenter peu de temps après le début du tournage du film et sont devenues l’un des couples les plus mignons d’Hollywood.

Miley Cyrus et Liam Hemsworth sont de retour, encore et encore

Au cours des années suivantes, le couple a eu plusieurs ruptures et maquillages. En 2012, le couple a annoncé qu’il était fiancé. Mais en 2013, le couple a mis fin à leurs fiançailles et a mis fin à leur relation.

Les fans pensaient que le couple était fait pour de bon quand ils ont annulé leur engagement de 2013. Mais, trois ans plus tard, Cyrus et Hemsworth ont de nouveau été repérés ensemble. Peu de temps après, ils se sont à nouveau fiancés.

Les fans étaient toujours sceptiques quant à la relation du couple et se sont demandé si le couple conclurait jamais l’accord. Il était donc surprenant de voir le couple se marier secrètement lors d’un mariage privé juste avant Noël en 2018.

Alors que le couple avait des antécédents de ruptures et de maquillages, cela a quand même été un choc lorsque le couple a annoncé qu’il se séparait à peine 8 mois après son mariage.

Miley Cyrus fait des commentaires étrangement synchronisés

La relation du couple était assez étrange, mais la rapidité avec laquelle ils ont évolué était encore plus étrange. Peu de temps après que le couple se soit séparé, Cyrus a été vu avec l’ex-femme de Brody Jenner, Kaitlynn Carter. Cette relation a échoué et Cyrus est passé à Cody Simpson.

Lorsque le 23 décembre 2018 est arrivé, ce qui aurait été le premier anniversaire de mariage de Hemsworth et Cyrus, Cyrus avait quelque chose à dire sur Instagram. Bien que le moment ait pu être une coïncidence, il est difficile d’imaginer que le chanteur ne connaissait pas la signification de la date.

Dans son article, Cyrus a parlé des soins personnels. Elle a expliqué à quel point il est important de prendre soin de soi et comment elle pratique les soins personnels. Maintenant, les fans se demandent si la chanteuse faisait référence à sa relation avec Hemsworth.

Etait-ce juste une coïncidence? Peut-être. Mais la publication semble faire écho au message publié par la paire au cours de l’été. Dans un communiqué, un représentant du couple a annoncé la rupture: “En constante évolution, en tant que partenaires et individus, ils ont décidé que c’était ce qu’il y avait de mieux alors qu’ils se concentraient sur eux-mêmes et sur leur carrière.”

Ces déclarations sont similaires à ce que Cyrus avait à dire la première fois que le couple a rompu son engagement. A cette époque, Cyrus a déclaré: «C’est le meilleur moment de ma vie. Je ne vais pas y regarder en arrière et me dire: «Je souhaite que je ne m’attardais pas sur une rupture», vous savez? Parce que ce n’est pas ce que Dieu veut que ma vie soit en ce moment. ”

À ce stade, il semble que le couple voulait simplement des choses différentes à ce stade de sa vie.