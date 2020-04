Miley Cyrus a une fois chanté «Wrecking Ball» à propos de quelqu’un d’autre que Liam Hemsworth

L’inspiration peut venir de n’importe où. La chanteuse Miley Cyrus a écrit de nombreuses chansons de rupture. Mais le plus célèbre d’entre eux est «Wrecking Ball». Récemment, elle a dit à Kerry Washington que ce n’était pas son ex-mari (puis son ex-fiancé) Liam Hemsworth à laquelle elle pensait lorsqu’elle a enregistré le clip de la chanson.

Miley Cyrus et Liam Hemsworth avaient une relation encore et encore

Miley Cyrus et Liam Hemsworth | Karwai Tang / WireImage

Cyrus et Hemsworth ont une histoire compliquée. Ils se sont d’abord rencontrés pendant le tournage de leur film, The Last Song. Ils se sont fréquentés pendant quelques années avant de se fiancer en 2012. Le couple s’est séparé en 2013, restant une partie pendant un an avant de se remettre ensemble en 2016.

Hemsworth et Cyrus sont restés fiancés pendant quelques années. Fin 2018, après que leur maison de Malibu a été détruite dans un incendie de forêt, ils ont noué le nœud. Le couple s’est séparé à la mi-2019 et Hemsworth a demandé le divorce. Les deux ont évolué depuis.

On pense généralement que “Wrecking Ball” concerne Hemsworth

La chanson «Wrecking Ball» était le deuxième single de l’album 2013 de Cyrus, Bangerz. La chanson est sortie en août 2013, suivie d’un clip vidéo ultérieur. Quelques jours plus tard, il est reproché que Cyrus et Hemsworth avaient rompu leur engagement.

Cyrus a déclaré à Ellen DeGeneres en 2013 que Bangerz «est une histoire de cette» rupture du début à la fin, en disant: «J’ai l’impression que vous pouvez vraiment trouver cet arc de croissance» en l’écoutant. “C’est une vraie histoire”, a-t-elle ajouté. Des mois plus tard, Cyrus a fait la une des journaux pour avoir interprété la chanson à Londres et semblant indiquer encore une fois qu’il s’agissait d’Hemsworth, le dénigrant.

Cyrus dit qu’elle a déjà chanté la chanson sur son chien

Lorsque Cyrus a sorti “Slide Away”, beaucoup pensaient que c’était sa deuxième “Wrecking Ball” – une autre chanson émotionnelle sur la fin d’elle et Hemsworth. Mais en parlant à Washington lors de son émission Bright Minded Instagram Live en avril 2020, il semble que ce ne soit pas le cas.

“Quand j’ai fait” Wrecking Ball “, tout le monde pensait que je pleurais sur ma rupture. Mais je pleurais mon chien [who had just died]», A déclaré Cyrus. “Et tout le temps que je tournais [the video], il y avait une photo de mon chien juste sous la caméra. Je ne pouvais pas comprendre la chanson ce jour-là mais ça n’a pas d’importance… je dois la trouver. Qu’est-ce qui me fait vraiment sentir comme des morceaux cassés? Et c’était perdre mon chien. »

Qui a écrit «Wrecking Ball»?

Cette nouvelle information pose la question: Cyrus a-t-il vraiment écrit «Wrecking Ball» sur Hemsworth? Leur rupture n’était pas officielle lorsqu’elle l’a enregistrée. Donc, bien qu’ils aient pu être séparés, le timing ne correspond pas tout à fait.

La réponse était en fait claire depuis le début. La chanson n’était pas du tout destinée à l’origine à Cyrus – en fait, elle a été écrite par Sacha Skarbek, Maureen McDonald (MoZella) et Lukasz Gottwald (alias Dr. Luke). Cyrus (et quelques autres) a obtenu un crédit d’écriture pour cela, mais cela ne signifie pas qu’elle avait beaucoup à voir avec les paroles ou la composition de celui-ci.