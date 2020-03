Miley Cyrus alimente les rumeurs selon lesquelles elle et Demi Lovato se sont branchés pendant leurs jours Disney

Disney nous a donné tant d’amitiés emblématiques à la fois sur et hors écran, y compris Miley Cyrus et Demi Lovato. Le couple s’est rencontré en 2007 lors de la production de Hannah Montana et est devenu de bons amis. Mais y avait-il plus dans leur relation que les stars ne le laissaient entendre?

Cyrus a des fans convaincus qu’elle et Lovato ont eu une aventure après être allée sur Instagram Live avec le chanteur “Sober” et ont fait ce qu’ils appellent des commentaires suggestifs. Récapitulons ce qui s’est passé ci-dessous, puis vous pourrez décider de ce que vous pensez de tout cela.

Miley Cyrus et Demi Lovato lors d’un événement en mars 2018 | Kevin Mazur / . pour March For Our Lives

Regardez Instagram de Miley Cyrus en direct avec Demi Lovato

Au milieu de la pandémie de coronavirus, qui a contraint les gens à l’isolement, Cyrus a lancé un nouveau talk-show Instagram, Bright Minded: Live With Miley, pour divertir ses fans.

Au cours de la semaine du 15 mars, elle a invité Lovato à l’émission et a eu une conversation de grande envergure avec le chanteur. Ils ont discuté de tout, de leur passé sur Disney Channel à leur longue amitié.

“Vous avez toujours été une lumière dans ma vie et c’est pourquoi nous nous sommes connectés à 14 ans”, a déclaré Lovato à Cyrus à un moment de la conversation (via StyleCaster). «J’avais un trou f * cking dans ma dent. Et nous étions toujours connectés alors parce que nous venions de voir quelque chose l’un dans l’autre. »

“Ou peut-être que nous étions gay comme f * ck”, a déclaré Cyrus.

Demi: «nous nous sommes connectés à 14 ans pour une raison, peut-être avons-nous vu quelque chose l’un dans l’autre»

Miley: “ou peut-être qu’on était gay comme de la baise”

BISEXUAL QUEENS OMGpic.twitter.com/RMoHdolyrJ

– glosito | LENTO (@insidesbenoist) 17 mars 2020

Le commentaire de Cyrus les fit rire tous les deux, Lovato devenant même rouge et couvrant son visage. Après quelques instants de pure maladresse, Cyrus est finalement passé à la question suivante.

Certaines personnes sont convaincues que quelque chose s’est passé

Les fans se sont précipités presque immédiatement vers d’autres plateformes de médias sociaux tels que Twitter pour réagir aux commentaires.

“Découvrir que miley cyrus et demi lovato se connectaient est la meilleure nouvelle que j’aie jamais entendue”, a tweeté une personne.

“Quand Demi parlait de leur relation / amitié quand ils étaient plus jeunes et des trucs disant qu’ils avaient un tel lien et Miley a juste dit” aussi nous étions gay af “je l’ai perdu”, a commenté un autre.

Bien que les deux n’aient pas encore abordé ces rumeurs, il semble probable que Cyrus voulait dire qu’ils sont si proches parce qu’ils se sont liés de leur sexualité – pas parce qu’ils se sont liés ou quoi que ce soit de ce genre. (Cyrus s’identifie queer et Lovato est fluide.) Mais là encore, qui sait?

Miley Cyrus et Demi Lovato ont évolué

Indépendamment de ce qui aurait pu ou non se produire, ces deux-là mettent leur passé derrière eux.

Ils ont eu une énorme chute vers le début des années 2010, avec Lovato disant dans une interview en 2014 sur The TJ Show: “Je n’ai plus rien en commun avec elle.” Mais la paire s’est reconnectée en 2018 au rassemblement de contrôle des armes à feu March for Our Lives à Washington, D.C., où ils ont posé pour la jolie photo que vous avez vue ci-dessus.

