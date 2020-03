Miley Cyrus avait autrefois un chien nommé Thor – Oui, comme le personnage Marvel de Chris Hemsworth

Avouons-le: Hollywood est un endroit étrange. Miley Cyrus et l’univers cinématographique Marvel ne sont pas exactement deux choses auxquelles on pense souvent ensemble, mais est-ce une coïncidence si elle avait un chien, Thor? Voici pourquoi sa connexion avec Chris Hemsworth n’a probablement rien à voir avec le nom.

Miley Cyrus est une amoureuse des animaux

Cyrus a toujours eu des animaux de compagnie. Elle en a souvent parlé, surtout ses chiens. À divers moments, elle a eu plusieurs chiens ainsi que des chats, des cochons et des chevaux, surtout lorsqu’elle vivait dans le domaine de Malibu qu’elle partageait avec son ex-mari, Liam Hemsworth.

Après le divorce, Cyrus et Hemsworth ont dû diviser leurs animaux. Hemsworth a Dora, un labradoodle, et Tani, un pitbull, qu’il a adopté quand ils étaient séparés. Cyrus, quant à lui, a entre autres Emu, un chien de berger, Mary Jane, un pitbull et Bean, un chihuahua.

Elle est bien connectée au MCU

Chris Hemsworth et Miley Cyrus assistent à la première mondiale de Los Angeles «Avengers: Endgame» de Marvel Studios le 23 avril 2019 | Charley Gallay / . pour Disney

En plus d’avoir un camée non crédité en tant que voix de Mainframe dans Guardians of the Galaxy Vol. 2, Cyrus connaît bien le MCU, étant donné ses liens familiaux avec Chris Hemsworth. Elle a même assisté aux premières de ses films Thor: Ragnarok et Avengers: Fin de partie, avec son autre significatif à l’époque: son jeune frère.

Il y a aussi une autre connexion là-bas. Liam Hemsworth a également auditionné pour le rôle de Thor. En fait, c’est lui qui a rappelé pour avoir inspiré Chris à revenir pour un autre test d’écran après avoir mal fait la première fois. À Ragnarok, leur frère aîné, Luke Hemsworth, a une camée.

Cyrus et les Hemsworth s’entendaient

Depuis leur séparation en 2019, Cyrus et Liam Hemsworth ont tous deux évolué. Et même si certaines sources affirment que sa famille n’a jamais vraiment approuvé le chanteur, il est difficile de croire que c’est tout à fait vrai. Après tout, son beau-frère n’a pas eu à publier la vidéo de mai 2018 ci-dessus pour une raison quelconque.

Dans celui-ci, l’acteur de Marvel danse sur la chanson à succès de Cyrus “Wrecking Ball”, qui est censée parler de son jeune frère pendant une période où ils n’étaient pas ensemble. Il a marqué Liam et Cyrus dans sa légende.

Le nouveau chien de Cyrus lui rappelle un nommé Thor

Maintenant, Cyrus est plus éloigné du MCU (et agit dans son ensemble). Mais elle a laissé tomber une information intéressante dans l’épisode du 23 mars 2020 de son émission en direct sur Instagram Bright Minded: Live with Miley. S’adressant à un médium pour animaux de compagnie, la femme lui a posé des questions sur un chien noir duveteux qu’elle avait autrefois.

“J’avais un chien nommé Thor, qui était un berger allemand”, a déclaré Cyrus. Elle a brandi son nouveau chiot, également berger allemand, qu’elle a nommé Bow. Le médium a dit: “Bow est la réincarnation de Thor.” Bien que nous ne sachions pas exactement quand Cyrus a eu Thor, nous pensons qu’il est prudent de dire que cela précède le rôle de son ancien beau-frère, étant donné que le chien n’est plus en vie.

Chose intéressante, il y a un autre lien ici: dans le deuxième épisode de Hannah Montana (l’émission qui a rendu Cyrus célèbre), elle passe du temps avec un petit chien nommé – vous l’avez deviné – Thor. Coïncidence? C’est difficile à dire.