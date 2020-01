Miley Cyrus et Cody Simpson ont franchi une étape importante dans leur relation au milieu d’allégations de fraude

Miley Cyrus a franchi de nombreuses étapes au cours des dernières années, notamment le mariage, le divorce et un rebond très public. Elle est maintenant apparemment dans une relation stable avec Cody Simpson, bien que des rumeurs aient commencé à circuler au cours des dernières semaines selon lesquelles la paire pourrait rencontrer des problèmes.

Pourtant, Cyrus et Simpson se sont rendus sur les réseaux sociaux pendant les vacances de Noël pour dissiper les rumeurs et prouver, une fois pour toutes, qu’ils forment un couple sérieux. Continuez à lire pour en savoir plus sur leur relation, comment les rumeurs de séparation ont commencé et ce que les deux ont publié à Noël.

Quand Miley Cyrus et Cody Simpson ont-ils commencé à sortir ensemble?

Miley Cyrus | Gilbert Carrasquillo / GC Images

L’amitié de Cyrus et Simpson remonte à des années – du moins à 2014, quand ils ont été photographiés en train de faire une jam session impromptue. Bien que Simpson ait admis que Cyrus était son «coup de cœur pour les célébrités», il semble que rien de romantique ne se soit produit après la séparation de Cyrus de Liam Hemsworth à l’été 2019.

Cyrus a certainement eu un été chargé. Après sa rupture avec Hemsworth, son mari d’un peu moins d’un an, elle a profité d’une romance tourbillonnante avec la star de la télé-réalité Kaitlynn Carter, qui était fraîchement sortie de son mariage avec la star de la télé-réalité Brody Jenner.

Cyrus et Carter étaient ensemble depuis seulement quelques semaines avant que les rumeurs ne se répandent et que Cyrus a été aperçu en train de faire des rencontres avec Cody Simpson au début d’octobre. Ils étaient chauds et lourds au début et ont partagé une cargaison de selfies sur les médias sociaux, confirmant leur relation le 11 octobre.

Depuis lors, ils ont eu des rendez-vous de tatouage ensemble, costumés dans des costumes d’Halloween scandaleux et ont passé Thanksgiving ensemble, avec leurs familles.

Cody Simpson et Miley Cyrus ont résisté aux rumeurs de tricherie

Malgré les nombreux articles sur les réseaux sociaux, il y a eu des indices que tout ne va pas bien dans le monde de Simpson et Cyrus. Début décembre, Simpson a été repéré à New York avec un mannequin Playboy nommé Jordy Murray.

Bien que ni Simpson ni Cyrus n’aient parlé directement des rumeurs de tricherie – et il n’a pas été vu avec le modèle depuis – de nombreux fans ont spéculé que Simpson et Cyrus se seraient peut-être rencontrés trop rapidement pour qu’une vraie relation dure plus de quelques mois. . Après tout, Cyrus et Simpson sont tous deux au début de la vingtaine, ce qui est jeune pour s’installer définitivement.

Cyrus, en particulier, est connue pour son comportement sauvage. Pourtant, il y a ceux qui se rangent du côté de Cyrus, soulignant qu’elle a été sous les projecteurs depuis qu’elle était enfant et comprend comment surmonter les pièges de la gloire mieux que quiconque.

Cody Simpson et Miley Cyrus sont meilleurs que jamais

Pendant les vacances, Simpson et Cyrus ont trouvé un moyen de faire taire les ennemis: en publiant plus de contenu sur les réseaux sociaux. Le couple a également célébré une étape décisive en passant les vacances ensemble.

Simpson et Cyrus ont célébré leur premier Noël ensemble en couple – d’abord en se joignant à toute la famille de Cyrus pour un rassemblement, puis en échangeant des cadeaux sucrés entre eux. Simpson a offert à Cyrus un collier tête de mort en or, sous-titrant la photo du collier, «qualité musée pour ma reine».

Il a également posté une vidéo de Cyrus twerking, qualifiant la vidéo de «contenu de Noël sain». Si leur objectif était de dissuader les critiques, ils l’ont certainement accompli. Bien que l’on ne sache pas ce que l’année 2020 réserve à Cyrus et à son petit-ami actuel, il est fort possible que le nouveau couple y soit pour longtemps.