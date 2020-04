Miley Cyrus et Demi Lovato sont-ils amis?

Miley Cyrus et Demi Lovato sont deux stars qui ont beaucoup en commun. Ils ont le même âge, sont devenus célèbres à l’adolescence et sont aujourd’hui deux des plus grands artistes musicaux d’aujourd’hui.

Cela rend de nombreux fans curieux de savoir si Cyrus et Lovato sont amis ou non. Après tout, il est assez courant que des personnes du même secteur soient rivales. Lisez ci-dessous pour découvrir à quoi ressemble la relation de Cyrus et Lovato.

Miley Cyrus et Demi Lovato se sont rencontrés alors qu’ils travaillaient sur Disney Channel

Cyrus et Lovato se sont rencontrés parce qu’ils ont tous deux commencé à travailler sur Disney Channel à la même époque. Cyrus est devenu populaire en 2006 en tant que personnage principal de l’émission Hannah Montana.

La renommée de Lovato est venue quelques années plus tard lorsqu’elle a joué dans le film Camp Rock aux côtés des Jonas Brothers. Plus tard, Lovato a également eu sa propre émission de télévision: Sonny With a Chance.

Cyrus et Lovato se sont tous deux retirés du réseau kid-friendly au début des années 2010 après la fin de leur série respective. Ils ont commencé à montrer des côtés plus matures d’eux-mêmes, et leur musique est devenue plus populaire à la radio grand public également.

Miley Cyrus et Demi Lovato ont eu une amitié difficile

Bien que Cyrus et Lovato aient eu des carrières similaires, les deux dames n’étaient pas toujours là pour se soutenir mutuellement. À l’époque où ils étaient sur Disney Channel, il y avait souvent des rumeurs selon lesquelles ils se disputaient.

En 2008, Lovato et Selena Gomez ont commencé à publier des vidéos YouTube pour les fans. Ensuite, Cyrus et son amie Mandy Jiroux ont fait une vidéo se moquant de Lovato et Gomez. Plus tard, Cyrus a défendu sa vidéo en disant qu’elle et Jiroux «s’amusaient» et «étaient idiotes».

Au fil des ans, Cyrus et Lovato semblaient se soutenir mutuellement. Mais, parfois, les choses semblaient également être tendues entre eux.

En 2012, Lovato a déclaré qu’elle et Cyrus avaient une petite amitié amour-haine qui impliquait beaucoup de combats et de maquillage. Deux ans plus tard, elle les a simplement appelés «connaissances» et a déclaré qu’elle «n’avait plus rien en commun» avec Cyrus.

Cependant, il y a quelques années, Cyrus et Lovato ont commencé à se rapprocher et ont même souri ensemble lors de la Marche pour nos vies en 2018.

Miley Cyrus et Demi Lovato ont révélé qu’ils sont maintenant proches l’un de l’autre

Récemment, les choses semblent aller bien pour l’amitié de Cyrus et Lovato. Les deux stars ont fait un Instagram Live ensemble et ont partagé avec les fans qu’elles sont proches de nos jours.

Au cours de la session de diffusion en direct, Cyrus a expliqué comment elle avait lutté avec la honte corporelle il y a plusieurs années après sa performance aux MTV Video Music Awards 2013. Cyrus a partagé qu’après avoir reçu de nombreux commentaires sur la façon dont elle était trop pâle et mince, elle a cessé de porter un maillot de bain pendant deux ans.

En réponse, Lovato a déclaré: “Je suis tellement triste que vous ayez vécu cela, et je n’en avais aucune idée. J’aurais aimé pouvoir y être, mais je ne le savais pas et j’ai l’impression que nous avons traversé des périodes où nous sommes plus proches puis distants et c’est bien, c’est ce que font les amis. J’aimerais juste pouvoir être là pour toi. “

Cyrus a également partagé qu’elle était heureuse qu’ils se soient reconnectés, en disant: «La vie avance si vite qu’il est généralement difficile de nous ralentir et d’apprécier les gens dans nos vies, et vous avez été cette personne pour moi pendant tant d’années et nous avons été amis depuis si longtemps. “

Pendant ce temps, Lovato a révélé dans sa récente interview avec Harper’s Bazaar qu’elle et Cyrus avaient une relation spéciale.

“Elle est géniale, et je l’aime à mort et je l’aimerai toujours”, a déclaré Lovato. “Mais je pense qu’elle est en quelque sorte la seule de cette époque avec laquelle je reste en contact.”