Miley Cyrus et Liam Hemsworth célèbrent officiellement leur liberté et divorcent | Instagram

Il est apparu après plusieurs revers que le chanteur Miley Cyrus et l’acteur Liam hemsworth Ils ont officiellement signé leur divorce.

Certains documents récemment divulgués indiquaient qu’un juge Les anges Cela a mené à la conclusion du processus dans lequel le bref mariage des stars a finalement été finalisé.

L’acteur australien de 30 ans a demandé la séparation de la pop star américaine de 27 ans en août dernier, seulement Huit mois Après le mariage.

Parmi les causes spécifiées dans le document, elles indiquent les différences inconciliable comme les principales causes de son casser, la demande ne contenait aucune demande de soutien, car aucun enfant ne partage la garde de ses animaux de compagnie.

Vous pourriez être intéressé Le petit ami de Miley Cyrus révèle s’il existe déjà des plans pour avoir des enfants

Par le biais d’une déclaration annonçant leur séparation, les deux ont déclaré qu’ils avaient choisi de se concentrer sur eux-mêmes et sur leur carrière, mais qu’ils continueraient à être “des parents dévoués de tous les animaux qu’ils partagent”.

Il convient de mentionner que l’interprète de «Balle de démolition“Et l’acteur de”Hunger Games«Ils ont eu une longue relation pendant plusieurs années avant de se marier en décembre 2018.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Bien que de fortes rumeurs et certaines images aient souligné l’infidélité comme raison de la séparation, l’ancien protoniste de Hannah Montana il l’a nié totalement par Twitter.

Je peux admettre beaucoup de choses, mais je refuse d’admettre que mon mariage s’est terminé à cause de l’infidélité », a déclaré Cyrus dans plusieurs tweets. «Liam et moi sommes ensemble depuis une décennie. Je l’ai déjà dit et c’est toujours vrai, j’aime Liam et je le ferai toujours.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Avant l’annonce de son divorce, l’actrice a été capturée avec le modèle Kaitlyn Carter qui voyageait en compagnie de la sœur de Cyrus au lac de Côme en Italie.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Cependant, les plus inattendues étaient les photographies où l’ancienne star Disney et Kaitlynn ils ont effectué des baisers intenses dont une brève relation a été tirée, dont Carter a indiqué être tombé très amoureux de l’interprète.

Vous pouvez également lire Liam se rend compte que Miley Cyrus n’était pas ce qu’elle voulait pour révéler sa femme

Il a ensuite commencé une relation avec l’un de ses amis les plus proches et également un chanteur, Cody Simpson avec qui ils disent qu’ils vivent déjà ensemble dans la maison que l’artiste a Malibu.

.