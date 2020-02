Miley Cyrus et Liam Hemsworth correspondent à une fête

Match de Miley Cyrus et Liam Hemsworth à la fête | Instagram

Miley Cyrus et Liam Hemsworth se sont entendus lors d’une fête avant la livraison 92 du OscarsRapport TMZ.

Le chanteur et l’acteur sont allés à le parti WMEet bien qu’ils n’aient pas été capturés ensemble, les témoins affirment qu’ils connaissaient tous les deux la présence de l’autre.

Le portail a indiqué que l’on ne sait pas qui a accompagné les deux étoiles.

Vous pourriez être intéressé: Liam se rend compte que Miley Cyrus n’était pas ce qu’elle voulait pour révéler sa femme

Cyrus et Hemsworth ils sont toujours officiellement un mariage, jusqu’à ce que son divorce Il entre en vigueur le 22 février.

Après le scandale de leur séparation quelques mois après leur mariage, le couple a vécu quelques mois parce que leurs partisans et les médias voulaient connaître les raisons de leur séparation et savoir si les deux reviendrait.

@tomford

Une publication partagée par Miley Cyrus (@mileycyrus) le 7 février 2020 à 8:52 PST

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Le couple a mis fin à leur relation et est revenu, quand ils étaient jeunes, après quelques années, ils se sont rencontrés à nouveau et ont décidé de se marier, tout indiquait que c’était parfait, mais ils ont surpris le monde avec la nouvelle de leur séparation.

Miley a écrit et publié la chanson Glissez qui semblait être un hymne d’adieu, de séparation, assez émouvant et qui a atteint ses adeptes et ceux qui s’identifient à la situation du couple.

L’acteur australien de 30 ans a demandé la séparation de Cyrus de 27 années en août dernier, moins d’un an après le mariage.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Parmi les causes spécifiées dans le document de demande de divorce, les différences irréconciliables se trouvent comme les principales causes de sa pause pour sa bonne fortune, le processus a été assez rapide car ils n’ont pas eu d’enfants ensemble et entretien.

«Liam et moi sommes ensemble depuis une décennie. Je l’ai déjà dit et c’est toujours vrai, j’aime Liam et je le ferai toujours “, a déclaré Cyrus dans plusieurs twetts.

Lire aussi: Miley Cyrus et Liam Hemsworth célèbrent officiellement leur liberté, obtiennent le divorce

.