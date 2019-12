Miley Cyrus et Liam Hemsworth règlent leur divorce à l'amiable: rapport

Le divorce avance vite.



À la fin de l'été, Miley Cyrus et Liam Hemsworth se sont séparés quelques mois seulement après leur mariage et des années ensemble. Il n'y avait aucune raison précise pour leur rupture, mais Miley a clairement indiqué que cela n'avait rien à voir avec la tricherie. "Je peux admettre beaucoup de choses mais je refuse d'admettre que mon mariage s'est terminé à cause de la tricherie. Liam et moi sommes ensemble depuis une décennie. Je l'ai déjà dit et ça reste vrai, j'aime Liam et je le ferai toujours, "écrivait-elle sur Twitter à l'époque. "MAIS à ce stade, j'ai dû prendre une décision saine pour moi de quitter une vie antérieure. Je suis le plus sain et le plus heureux que je connaisse depuis longtemps."

Lorsque la nouvelle a éclaté, Miley a commencé à sortir avec Kaitlynn Carter pendant un court moment avant de sortir avec Cody Simpson avec qui elle est apparemment toujours avec. TMZ rapporte maintenant que son divorce avec Liam a finalement été réglé à l'amiable et a été qualifié d'amertume significative des deux côtés. Selon la publication, comme les ex n'ont pas d'enfants, cela a facilité la pause et les sources disent qu'il y avait un contrat de mariage qui a facilité les choses. Sans surprise, Miley prendra les animaux.

Une fois les documents de chaque avocat soumis, le divorce sera finalisé dans les six mois, ce qui signifie qu'ils seront tous les deux célibataires d'ici juin.

