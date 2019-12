Miley Cyrus et Liam Hemsworth seront officiellement divorcés l'année prochaine

Liam hemsworth et Miley Cyrus Ils obtiendront officiellement leur divorce l'année prochaine en mars

28 décembre 2019

Après la surprise et le mariage inattendu entre Liam hemsworth et Miley Cyrus, ont décidé de prendre différentes destinations quatre mois plus tard. Ils n'ont même pas attendu le premier anniversaire!

Selon les commentaires, c'était la même chose Liam qui a demandé le divorce pour "différences inconciliables".

L'avocat de l'actrice et chanteuse Miley Cyrus, a présenté mardi dernier la procédure judiciaire concernant le divorce définitif de l'ancien couple.

Il semble que le partage de leurs actifs matériels ne soit pas un problème jusqu'à présent, car, avant leur mariage, ils ont tous deux signé un accord prénuptial lorsqu'ils se sont mariés l'année dernière pour ces dates de Noël.

Tellement Liam comme Miley Ils ont décidé qui seront ceux qui prendront définitivement soin des 15 animaux de compagnie qu'ils ont adoptés au cours de la courte relation conjugale. Ce sera Miley qui reste avec sept chiens, trois chats, deux chevaux, deux poneys et un cochon!

Apparemment, ce sera certainement la "dernière page" des célébrités, car il a été officiellement annoncé que les deux mars seront tous deux célibataires.

.