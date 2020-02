Miley Cyrus et Liam Hemsworth viennent de franchir une étape énorme

Si ce titre était il y a un an environ, cela pourrait signifier que Miley Cyrus et Liam Hemsworth se fiancaient, se mariaient ou du moins se remettaient ensemble. Mais ce n’est pas un secret que les deux sont officiellement terminés. Bien qu’ils se soient finalement mariés après 10 ans de fréquentation et de rencontres, leur mariage a duré moins d’un an. Pourtant, ils ont récemment franchi une étape importante dans leur saga relationnelle, et chacun la gère un peu différemment.

La relation en constante évolution de Miley Cyrus et Liam Hemsworth

Cyrus existe depuis l’époque d’Hannah Montana et sait une chose ou deux sur le fait d’être sous le feu des projecteurs. Hemsworth, issu d’une famille célèbre, connaît également les projecteurs.

Ils se sont rencontrés en 2009 sur le tournage de leur film, The Last Song. Les choses auraient probablement bien fonctionné, à part le fait que Cyrus était en constante évolution.

Elle a commencé à développer une image plus mature en 2010. En 2013, elle a coupé ses cheveux en une coupe de lutin blonde drastique. Elle était nue – beaucoup – et était ouverte sur son amour pour la marijuana. Elle a embrassé sa sexualité et n’a pas hésité à montrer à ses fans qu’elle n’était plus la fille d’à côté.

Ils se sont séparés à quelques reprises, se sont fiancés à quelques reprises, et se sont finalement réconciliés pour une dernière fois, où ils allaient se marier en décembre 2018. Les choses allaient bien pendant un certain temps, mais comme leurs 10 ans de repos recommencaient le statut de la relation montre qu’ils n’étaient pas exactement en clair pour un amour éternel.

Miley Cyrus et Liam Hemsworth se sont séparés, pour de vrai cette fois

Environ sept mois après le début de leur mariage, le couple a appelé à sa démission. Les fans ont été choqués et espéraient que c’était une rumeur. Ce n’était pas le cas, et le couple était prêt à passer son premier anniversaire en attendant que leur divorce soit finalisé plutôt que de profiter des vacances.

Selon des sources, la séparation de Cyrus et Hemsworth était son appel. Apparemment, elle voulait se concentrer sur elle-même, mais la vraie raison n’a jamais été révélée. Elle a écrit une chanson sur leur rupture qui est censée être remplie d’indices.

Le truc, c’est qu’il a été officiellement confirmé que Hemsworth était celui qui avait demandé le divorce. On peut dire une chose à propos de ce couple – ils ont toujours été un peu étranges, et ils nous ont toujours laissé deviner.

Miley Cyrus et Liam Hemsworth trouvent l’amour avec d’autres personnes

Il ne se passa même pas quelques semaines depuis leur séparation avant que Cyrus ne soit parti avec quelqu’un de nouveau. Le premier était Kaitlynn Carter. Cela a fini par être une aventure estivale, et elle a rapidement rencontré un gars qu’elle connaît depuis des années, Cody Simpson. Ils avaient, eux aussi, un point où, selon les rumeurs, ils s’étaient séparés, mais ils vont bien aujourd’hui et on leur a même demandé s’ils cherchaient à avoir un bébé.

Hemsworth a également avancé, mais pas dès que Cyrus l’a fait. Il a fait savoir qu’il se concentrait sur son travail et cherchait un nouveau départ. Il a d’abord été connecté à l’actrice Maddison Brown. Après cela, il a commencé à voir le mannequin Gabriella Brooks, avec qui il est actuellement lié. Il aurait même ramené chez elle ses parents.

Miley Cyrus et Liam Hemsworth ont récemment fait un grand pas

Passer Noël et leur premier anniversaire à eux seuls a probablement été difficile, car ils ont toujours et auront toujours un peu d’amour l’un pour l’autre. Mais, ce grand pas qu’ils ont fait récemment?

C’était pour finaliser leur divorce, et maintenant, il n’y a plus de retour possible. Maintenant que leur divorce est définitif, ils ressentent tous les deux un certain soulagement.

En fait, Hemsworth serait beaucoup plus heureux dans sa nouvelle vie sans Cyrus. Ils s’aimeront probablement toujours avec un lien qui a duré 10 ans. Nous espérons qu’ils pourront vraiment avancer maintenant que leur divorce est définitif.