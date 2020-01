Miley Cyrus honore sa marraine Dolly Parton, avec une splendide imitation | Instagram

Le chanteur controversé Miley Cyrus, via votre compte Instagram Il a partagé une vidéo dans laquelle il apparaît faisant une véritable caractérisation en hommage à sa marraine Dolly parton, qui a montré son soutien au chanteur depuis sa création.

L’artiste a donc décidé de recréer le look caractéristique du populaire “Reine du pays“comme on le sait également, qui fêtait récemment son 74e anniversaire.

Raison pour laquelle la chanteuse pop controversée, Miley Il a décidé de rendre hommage en guise de félicitations en recréant l’un de ses looks emblématiques.

Vous pouvez être intéressé Reach Miley Cyrus agreement on demand

D’où vient la relation entre les deux?

Les deux chanteurs ont renforcé une relation après que la jeune chanteuse soit entrée dans le monde de la musique depuis son apparition dans le spectacle de Hanna Montana(également la série télévisée), l’interprète de musique country a depuis exterminé son soutien et est même apparue dans certains épisodes et a partagé la scène.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Donc, la chanteuse, qui a été impliquée au milieu de la controverse après sa rupture avec Liam hemsworth Il a partagé sur son compte Instagram quelques images de la mémoire de la série qui l’a rendue célèbre ainsi qu’une autre image non publiée.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Avec l’instantané, elle a écrit un message émotionnel:

Joyeux anniversaire à la femme qui m’a appris à coller une dentelle … Je t’aimerai pour toujours tante Dolly “, a écrit Miley.

Aussi Cyrus Il a également partagé le processus qui l’a amené à effectuer le look pour ressembler à sa tante bien-aimée au moment emblématique où il chante aux côtés Jimmy Fallon, ensuite converti en Kenny Rogers, le sujet Hold Me, dans les deux, Dolly et Kenny interpréteront les années 70.

Vous pouvez également lire VIDEO Miley Cyrus et le récit de sa relation avec Liam Hemsworth, il y aura la réconciliation

Le chanteur et interprète de “Glissez“et le thème du nouveau film” Charlie’s Angels “a obtenu tous les éléments qui caractérisent sa blonde” tante “, une grande perruque blonde et sans oublier la robe frappante qui a fait d’elle qui elle est.

Cyrus, apparaît à côté d’un grand miroir tout en peignant ses lèvres.

.