Miley et Liam parviennent à un accord | Instagram

Miley Cyrus et Liam hemsworth ils ont conclu un accord de divorce exactement un an après leur mariage, a rapporté El País.

Selon TMZ, l'avocat de Cyrus présenté au tribunal les documents de divorce, dans lesquels il est précisé qu'en dépit des différences qu'ils séparation, les deux parties sont parvenues à un accord.

Hemsworth et Cyrus ils avaient conclu un accord prénuptial stipulant que chacun conserverait la possession de ses biens respectifs en cas de séparation, et la seule chose qui était légalement contestée était les animaux de compagnie du couple, qui resteront finalement avec l'interprète de "Wreckin 'Ball".

Malgré l'accord, le divorce n'est pas encore officiel, car il faut que six mois se soient écoulés depuis le dépôt de la plainte, et le couple a signalé leur séparation en août dernier.

D'autre part, il convient de noter que le processus ne s'est pas déroulé sans heurts, apparemment certains détails sont apparus qui ont empêché le processus de se poursuivre normalement et ont même souligné que cela pourrait influencer et arrêter la demande de divorce.

Quand il a semblé que l'histoire de Liam et Miley 10 ans se termineraient enfin, apparemment ce moment est de plus en plus éloigné.

En même temps, les deux semblent très heureux à côté de leurs couplesCependant, après avoir annoncé sa séparation définitive, le document a présenté quelques complications donc en cas de non-accord, l'acteur devra se rendre au tribunal.

Et il semble que Hemsworth Il a reçu une notification de Los Angeles le 3 décembre, dans cette déclaration il a dit qu'il n'est pas possible de poursuivre le processus divorce, en raison du fait que la paperasse n'a pas été effectuée correctement.

Apparemment, pour que le processus poursuive son cours, l'acteur Liam doit apporter les documents à MileyUne fois qu'ils sont pleins, l'acteur devra compléter le reste des rôles selon ce que l'interprète de "Party in the USA" a rempli. Une fois cette opération terminée, divorce Vous pouvez continuer votre cycle.

