Milla Jovovich fourre la mâchoire géante dans de nouvelles affiches Monster Hunter

La chasse aux monstres commencera dans quelques mois. Quelques nouveaux Chasseur de monstre des affiches ont fait leurs débuts en ligne grâce à IGN, mettant en vedette deux des protagonistes de la prochaine adaptation de la célèbre série de jeux vidéo. L’une des affiches représente le capitaine de Milla Jovovich, Natalie Artemis, tandis que l’autre présente The Hunter de Tony Jaa. Les deux protagonistes sont armés jusqu’aux dents et prêts à prendre la vie de certains monstres. Les fans inconditionnels de la saga ont déjà reconnu leurs armes emblématiques, le Giant Jawblade et le Great Hunter’s Bow. La friche derrière les personnages ressemble fortement à Monster Hunter WorldDe Wildspire Wastes. Vous pouvez vérifier le nouveau Chasseur de monstre affiches dans la galerie ci-dessous.

le Chasseur de monstre La série se compose de jeux de rôle d’action où les joueurs et leurs amis travaillent ensemble pour éliminer des bêtes plus grandes que nature dans un écosystème vivant et respirant.

Réalisé par Paul W.S. Anderson, Chasseur de monstre étoiles Milla Jovovich (Resident Evil la franchise, Hellboy) et Tony Jaa. Le film mettra également en vedette Ron Perlman (Conduire), T.I. Harris (Ant-Man et la guêpe), Diego Boneta (Luis Miguel, Rocher des âges), ainsi que Meagan Good (Code Black) et Josh Helman (X-Men: Days of Future Past).

L’intrigue est centrée sur le chef d’une équipe militaire de l’ONU nommée Artemis, joué par Jovovich, qui est transporté dans un autre royaume peuplé de monstres. Là, elle rencontre le chasseur (Jaa), les deux s’associent pour fermer un portail pour empêcher les monstres d’attaquer la terre.

Chasseur de monstre sortira en salles le 4 septembre 2020. Que pensez-vous du Chasseur de monstre affiches? Quelles sont vos attentes pour ce film? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.