Milla Jovovich ressemble à Ultra Badass sur la première affiche «Monster Hunter»!

Mon seigneur quelle façon de lancer votre campagne de marketing.

Sony Screen Gems apporte Chasseur de monstre à l’événement Monster Hunter Festa qui aura lieu au PAX East le samedi 29 février prochain.

Les participants pourront ramener à la maison des versions miniatures des illustrations suivantes qui montrent Milla JovovichLe lieutenant Artemis ultra-dur à cuire maniant une lame de mâchoire géante et Tony JaaLe chasseur tient un arc de grand chasseur. IGN a créé ces deux affiches accrocheuses qui placent les personnages dans la zone Wildspire Wastes de Monster Hunter World.

Paul W.S. Anderson dirige l’adaptation de la franchise de jeux vidéo Capcom qui le recompose avec la star de la franchise Resident Evil Milla Jovovich. Bien que tous les films de Resident Evil aient été classés R, cette adaptation de jeu vidéo a reçu un PG-13 pour «des séquences d’action et de violence de créatures tout au long».

Dans le film…

«Derrière notre monde, il y en a un autre: un monde de monstres dangereux et puissants qui gouvernent leur domaine avec une férocité mortelle. Lorsque le lieutenant Artemis (Milla Jovovich) et ses fidèles soldats sont transportés de notre monde vers le nouveau monde, le lieutenant imperturbable reçoit le choc de sa vie. Dans sa bataille désespérée pour sa survie contre d’énormes ennemis aux pouvoirs incroyables et aux attaques révoltantes imparables, Artemis fera équipe avec un homme mystérieux qui a trouvé un moyen de riposter. »

Screen Gems reprend l’une de leurs machines à sous préférées et sortira en salles le 4 septembre 2020.