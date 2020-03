Milla Jovovich serait de retour en tant qu’Alice pour Resident Evil TV Show

Le grand écran Resident Evil La franchise n’a jamais eu beaucoup d’amour en termes de critiques, avec un sixième volet, le score de Rotten Tomatoes de The Final Chapter de 37% marquant le point culminant critique de la série, mais il ne fait aucun doute que les adaptations du jeu vidéo ont eu beaucoup de fans. Les films d’action infusés d’horreur ont rapporté un énorme profit au studio Screen Gems, gagnant plus de 1,2 milliard de dollars au box-office, ce qui a marqué un excellent retour sur investissement, l’entrée la plus chère à produire atteignant seulement 65 millions de dollars.

La série de jeux est restée extrêmement populaire pendant plus de deux décennies, se vendant à plus de 95 millions d’exemplaires dans le processus, et avec les films faisant également une tonne d’argent, il n’y a aucun moyen que la marque allait simplement s’asseoir sur une étagère ramassant de la poussière. Un redémarrage est déjà en cours, avec Johannes Roberts de 47 mètres Down prêt à écrire et à diriger, tandis que Netflix développe également une série qui resterait plus proche de la source que Paul W.S. Les efforts cinématographiques d’Anderson.

Non seulement cela, mais nous avons maintenant entendu nos sources – les mêmes qui nous ont dit que Bill Murray revenait pour Ghostbusters: Afterlife, un nouveau film Scream est en préparation et que Han reviendrait dans Fast & Furious 9, tous dont sont maintenant confirmés – que Netflix développe un deuxième spectacle Resident Evil et qu’ils veulent que Milla Jovovich reprenne son rôle d’Alice à partir des films.

Cliquer pour agrandir

Selon nos informations, les deux projets Resident Evil du service de streaming existeront indépendamment l’un de l’autre, la série précédemment annoncée devant suivre un récit distinct, tandis que l’émission mettant en vedette Jovovich aura lieu après les événements de la franchise de cinéma. Les détails du terrain sont rares pour le moment, mais cela impliquerait encore une fois la Shady Umbrella Corporation.

Resident Evil a déjà prouvé qu’il valait des milliards au box-office et pour le développeur de jeux Capcom, et avec les deux émissions Netflix proposées provenant de la même société de production, il semble que Constantin Film, basé en Allemagne, souhaite maximiser son investissement dans le franchise d’horreur de survie populaire.