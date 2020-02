«Mille et une nuits» (3,3%) et «Mme Fazilet …» (3,6%), les plus regardées

«Les mille et une nuits», la plus vue de la TNT

Loin de perdre la trace, la fiction turque reste la plus forte des chaînes thématiques. La preuve en est les bonnes données que vous enregistrez toujours dans Nova et Divinity. Concernant Atresmedia, ‘Les mille et une nuits’ sont devenues les plus regardées de la TNT avec 3,3% et 500 000 spectateurs, tandis que «Mme Fazilet et ses filles», avec 3,6%, se sont également consolidées comme l’un des paris les plus forts de la journée, tout comme «Elif», qui dans le bureau a obtenu 3,2% des partage d’écran De son côté, la Divinité a mis fin à L’émission «Je te loue mon amour» en prime time a été la plus regardée de la journée sur la chaîne (2,2 et 299 000 téléspectateurs) à côté de «The panic room» (1,8%).

D’un autre côté, Treize triomphe à nouveau un jour avec son pari du cinéma occidental dans le strip de l’après-midi. Ainsi, “Spirit of conquest” a été le plus suivi de la journée dans la chaîne et le deuxième le plus vu de toutes les chaînes avec une part importante de 4,7% et 478 000 téléspectateurs. Il se tenait à côté de «Celui qui arrive», qui a réalisé un très bon 3,3% dans l’épisode diffusé en fin d’après-midi et 3,8% dans celui proposé sur le bureau. Pendant ce temps, le Sporting Gijón-Cadix a travaillé dans les heures de grande écoute de Gol avec 2,6% tandis que «Les Simpsons» était le plus vu du bureau Neox avec 3,6%.

