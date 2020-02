«Milliards»: Rick Hoffman cast dans la saison 5 de Showtime Drama

Rick Hoffman a réservé son premier rôle post-costumes: l’acteur se reproduira au cours de la saison 5 du drame financier Billtime de Showtime, rapporte notre site sœur Deadline.

Hoffman jouera le Dr Swerdlow, un médecin aux méthodes peu orthodoxes. Comme indiqué précédemment, Julianna Margulies (The Good Wife) et Corey Stoll (House of Cards) apparaîtront dans plusieurs épisodes de la saison 5, jouant respectivement le professeur de sociologie Catherine Brant et le pionnier de l’impact social Mike Prince. Le drame devrait revenir dimanche 3 mai à 9 / 8c.

Hoffman vient de terminer une course de neuf ans sur USA Network’s Suits, où il a joué l’avocat Louis Litt.

Prêt pour plus de pépites d’actualité d’aujourd’hui? Bien…

* Brook Kerr (Passions «Whitney Russell Harris-Crane) rejoindra l’Hôpital général en tant que nouveau médecin, pour ses débuts jeudi 5 mars, rapporte EW.com.

* Lyndsy Fonseca (Nikita) et Carra Patterson (The Arrangement) joueront en face de Josh Peck dans le redémarrage de Disney + Turner & Hooch, par Deadline. Fonseca incarnera la sœur du maréchal américain Peck Scott Turner, tandis que Patterson incarnera le partenaire de Turner.

* Tony Hale (Veep) a été interprété dans The Mysterious Benedict Society, la série d’aventures de Hulu basée sur le roman de Trenton Lee Stewart YA sur quatre orphelins surdoués qui sont recrutés par le bienfaiteur excentrique M. Benedict (Hale) pour une mission secrète. Hale jouera également le frère jumeau méchant de M. Benedict, M. Curtain.

* Ryan Michelle Bathe (First Wives Club, This Is Us) reviendra sur All Rise de CBS en tant que Rachel Audubon, une avocate en litige qui était amie avec Lola et Mark pendant leurs jours d’école de droit UCLA, par date limite.

* La série d’anthologies d’horreur de Shudder, Creepshow, sera diffusée sur AMC plus tard cette année, avant sa première saison 2 sur la plate-forme de streaming, par Deadline.

Lesquels des articles TVLine d’aujourd’hui suscitent votre intérêt?