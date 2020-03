Millie Bobby Brown viserait un Ranger noir lors du redémarrage de Power Rangers

Millie Bobby Brown a déjà réussi à cocher un nombre impressionnant de franchises dans sa carrière jusqu’à présent. De toute évidence, elle est surtout connue sous le nom de Eleven in Stranger Things, elle a combattu des monstres Kaiju dans Godzilla: King of the Monsters et elle est sur le point de jouer la sœur de Sherlock Holmes dans Enola Holmes. Mais pourrait Power Rangers être le prochain coup pour la star de l’adolescence? Peut-être, comme nous l’entendons que c’est une possibilité.

Les fans de Mighty Morphin sauront que Paramount va de l’avant avec un redémarrage des héros aux couleurs coordonnées, avec un réalisateur (Jonathan Entwistle) et un écrivain (Patrick Burleigh) déjà attachés. Ils prévoient maintenant comment cette incarnation de l’équipe va se dérouler et il semble que le studio recherche les plus grands jeunes talents pour jouer les Rangers.

We Got This Covered a été informé par nos sources – ceux-là mêmes qui ont dit que Viola Davis reviendrait pour The Suicide Squad et Han reviendrait dans Fast & Furious 9 – que cela met en vedette Sophia Lillis et Finn Wolfhard sont à la recherche du rouge et du bleu Rangers, respectivement. Pendant ce temps, Brown, la co-star de Wolfhard’s Stranger Things, est envisagée pour le Black Ranger.

Traditionnellement, le Black Ranger est un personnage masculin, mais comme nous l’avons déjà partagé, Paramount tient à faire de cette liste à prédominance féminine, avec seulement deux des six membres du groupe composé de six hommes. En plus de cela, ils espèrent diversifier les choses dans d’autres domaines également, en incarnant une actrice noire en tant que Yellow Ranger, une actrice asiatique en tant que Pink Ranger et en faisant du Blue Ranger le premier héros ouvertement gay de l’histoire des relations publiques.

D’après ce que nous entendons, alors, Paramount tient à tout mettre en œuvre pour en faire un blockbuster incontournable. Avec l’intrigue confirmée pour impliquer les temps modernes Power Rangers équipe voyageant dans les années 1990, on nous a dit que la composition originale de 1993 pourrait également être rétablie, ce qui en fait plus une suite héritée qu’un redémarrage. Et s’ils peuvent unir les anciens favoris des fans et les grandes stars contemporaines, ils pourraient peut-être servir quelque chose qui plait à plusieurs générations. Morphénominal!