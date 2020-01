Minari: le drame coréen a été un succès au Sundance Film Festival | AP

Après la première de “Minari” au Sundance Film Festival, alors que de nombreux spectateurs étaient encore en train de sécher leurs larmes, le réalisateur Lee Isaac Chung a cité l’écrivain Willa Cather pour expliquer comment il avait réussi à écrire un film basé sur son enfance quand son Une famille coréenne a déménagé dans l’Arkansas rural. “La vie a commencé pour moi quand j’ai cessé d’admirer et que j’ai commencé à me souvenir.”

Les souvenirs de Chung, a-t-il dit, ont commencé à germer en tas. Un drame familial sur l’éducation du cinéaste de 41 ans a commencé à prendre forme. Sur la lutte de leurs parents en tant qu’immigrants dans un pays nouveau et étrange. À propos des efforts de son père pour démarrer une petite ferme. À propos de sa relation tendre et amusante avec sa grand-mère.

“Je voulais modeler le récit pour inclure différents points de vue sur la façon dont cette famille pourrait échouer, elle pourrait ne pas survivre”, a déclaré Chung dans une interview le matin après la première à Park City. «Ce sont les tensions avec lesquelles je jouais. Chaque membre de la famille a son tour, sa chance de grandir et de mûrir. Ce n’était pas un récit traditionnel d’un héros, mais plutôt comment faire de toute la famille le héros. »

“Minari” a sans aucun doute été l’un des temps forts de Sundance cette année. Acclamé par la critique, il fait revivre l’histoire classique des immigrants et un drame familial compatissant avec une tendresse exquise et une beauté simple. Le film, une production américaine parlée principalement en coréen, est soutenu par des poids lourds: il a été produit par Plan B Productions (Brad Pitt est l’un de ses producteurs exécutifs) et le distributeur indépendant A24 le sortira plus tard dans l’année.

Bien que petit budget, “Minari” est le type de film en langue non anglaise, personnel et authentique dont la réalisation a pu être improbable. Mais des cinéastes indépendants et des labels tels que Neon et A24 ont essayé de briser ces limites avec des films comme “The Farewell” (“The Farewell”) et “Parasite” (“Parasites”) qui ont montré qu’il y avait un large public pour eux dans États Unis.

Steven Yeun, l’acteur d’origine coréenne qui incarne le père de “Minari”, a reçu des éloges pour son travail des deux côtés du Pacifique. L’acteur de “Walking Dead”, récompensé par divers groupes de critiques pour son rôle dans le film dramatique et mystère coréen “Burning”, a été le premier à signer pour “Minari”.

“Parfois, l’identité devient un point clé dans la façon de traiter l’autre ou une différence dans la façon dont nous voyons les Américains”, a déclaré Yeun, assis à côté du directeur. «J’ai lu de nombreux scripts sur les familles d’immigrants. Souvent, ils sont explicatifs ou s’adressent à un public qui n’est même pas le vôtre. Lorsque cela se produit, il perd son authenticité, le romance à certains égards et l’idéalise à d’autres. Quand j’ai lu le script, j’ai dit: c’est une narration manifestement fidèle à ces êtres humains. »

Chung, qui est né à Denver et dont les quatre films précédents incluent son premier opéra basé au Rwanda, “Munyurangabo”, a particulièrement reconnu la productrice de Plan B, Christina Oh, pour vouloir garder “Minari” fidèle à l’expérience de Chung.

“Elle a toujours été claire: faisons en sorte que ce soit aussi coréen que possible”, a déclaré Chung. “En même temps, c’est un film à petit budget, donc nous pourrions prendre un risque que je ne pense pas que les films à gros budget auraient pris.”

Les parents de Chung étaient à la première de “Minari”, tout comme ceux de Yeun, donc c’était une soirée très émouvante. Chung a dit que c’était cathartique pour lui et ses parents. “Ils sentent que j’ai compris ce qu’ils vivaient”, a-t-il dit. “J’ai remarqué un changement dans la façon dont nous nous parlons.”

Yeun a décrit une expérience similaire en jouant le père Jacob.

«Parfois, j’ai eu du mal à l’interpréter comme un cliché pour envoyer un message plus large ou à l’interpréter de manière spécifique et individuelle. De toute évidence, la bonne façon est en tant qu’individu. Mais c’était décevant de savoir que je devais suivre cette voie pour vraiment voir mon père », a expliqué Yeun. «Assis à côté de mon père, tout le monde pleurait après le film. Mais en me levant, je lui ai imposé la main. Et puis ça s’est terminé. »

