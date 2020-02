Minari remporte le premier prix / film

le 2020 Sundance Film Festival touche à sa fin et les prix pour diverses réalisations dans le domaine du cinéma ont été annoncés. Comme d’habitude, les prix ont été répartis sur une grande variété de films, honorant des récits dramatiques, des documentaires, du cinéma mondial, etc. Mais un film est reparti avec les meilleurs prix des jurés et du public.

Coming Away avec le Grand Prix du Jury américain dans la catégorie dramatique, ainsi que le prix du public, est Minari du réalisateur Lee Isaac Chung. Le film suit un garçon coréen-américain de 7 ans dont la vie est bouleversée lorsque son père décide de déménager sa famille dans l’Arkansas rural et de démarrer une ferme au milieu des années 1980. Mais il y a beaucoup d’autres prix qui ont été décernés, et vous pouvez en apprendre plus sur tous avec la liste complète des lauréats des prix du Festival du film de Sundance 2020 ci-dessous.

Cette année, 128 longs métrages ont été projetés au Sundance Film Festival, et 25 d’entre eux ont reçu 28 prix. Les jurés impliqués dans le jugement de cette année comprenaient Rodrigo Garcia, Ethan Hawke, Dee Rees, Isabelle Rossellini, Laver Westmoreland, Kimberly Roseau, Rachel Rosen, Courtney Sacristain, E. Chai Vasarhelyi, Noland Walker, Haifaa Al Mansour, Wagner Moura, Alba Rohrwacher, Eric Hynes, Rima Mismar, et Nanfu Wang, et Gregg Araki était le seul juré NEXT.

PRIX DU FILM DU FESTIVAL DU FILM DE SUNDANCE 2020

le Prix ​​du grand jury américain: dramatique a été présenté à: Lee Isaac Chung, pour Minari / États-Unis (réalisateur et scénariste: Lee Isaac Chung, producteurs: Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Christina Oh) – David, un garçon coréen-américain de 7 ans, bouleverse sa vie lorsque son père décide de déménager sa famille dans l’Arkansas rural et démarrer une ferme au milieu des années 1980, dans cette version charmante et inattendue du rêve américain. Interprètes: Steven Yeun, Han Yeri, Youn Yuh Jung, Will Patton, Alan Kim, Noel Kate Cho.

le Prix ​​du Grand Jury américain: Documentaire a été présenté à: Jesse Moss et Amanda McBaine, pour Boys State / États-Unis (Réalisateurs: Jesse Moss, Amanda McBaine, Producteurs: Amanda McBaine, Jesse Moss) – Dans une expérience inhabituelle, un millier de garçons de 17 ans du Texas se réunissent pour construire un gouvernement représentatif à partir de la base.

le Prix ​​du grand jury du cinéma mondial: dramatique a été présenté à: Massoud Bakhshi, pour Yalda, une nuit pour le pardon / Iran, France, Allemagne, Suisse, Luxembourg (Réalisateur et scénariste: Massoud Bakhshi, Producteurs: Jacques Bidou, Marianne Dumoulin) – Maryam a accidentellement tué son mari Nasser et est condamnée à mort. La seule personne qui peut la sauver est Mona, la fille de Nasser. Tout ce que Mona a à faire est d’apparaître dans une émission de télévision et de pardonner à Maryam. Mais le pardon s’avère difficile lorsqu’ils sont contraints de revivre le passé. Interprètes: Sadaf Asgari, Behnaz Jafari, Babak Karimi, Fereshteh Sadr Orafaee, Forough Ghajebeglou, Fereshteh Hosseini.

le Prix ​​du grand jury du cinéma mondial: documentaire a été présenté à: Hubert Sauper, pour Epicentro / Autriche, France, États-Unis (réalisateur et scénariste: Hubert Sauper, producteurs: Martin Marquet, Daniel Marquet, Gabriele Kranzelbinder, Paolo Calamita) – Cuba est bien connue comme une soi-disant capsule temporelle. L’endroit où le Nouveau Monde a été découvert est devenu à la fois une vision romantique et un avertissement. Avec les bouleversements culturels et financiers mondiaux en cours, de grandes parties du monde pourraient être confrontées à un type d’existence similaire.

le Prix ​​du public: dramatique américain, Présenté par Acura a été présenté à: Lee Isaac Chung, pour Minari / États-Unis (réalisateur et scénariste: Lee Isaac Chung, producteurs: Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Christina Oh) – David, un garçon coréen-américain de 7 ans, bouleverse sa vie lorsque son père décide de déménager sa famille dans l’Arkansas rural et démarrer une ferme au milieu des années 1980, dans cette version charmante et inattendue du rêve américain. Interprètes: Steven Yeun, Han Yeri, Youn Yuh Jung, Will Patton, Alan Kim, Noel Kate Cho.

le Prix ​​du public: documentaire américain, Présenté par Acura a été présenté à: Nicole Newnham et Jim LeBrecht, pour Crip Camp / USA (Réalisateurs: Nicole Newnham, Jim LeBrecht, Producteurs: Sara Bolder, Jim LeBrecht, Nicole Newnham) – Sur la route de Woodstock au début des années 1970, une révolution s’est développée dans un camp d’été délabré pour adolescents handicapés, transformant leur jeune vie et enflammer un mouvement historique.

le Prix ​​du public: World Cinema Dramatic a été présenté à: Fernanda Valadez, pour Identification des caractéristiques (Sin Señas Particulares) / Mexique, Espagne (Réalisateur: Fernanda Valadez, Scénaristes: Fernanda Valadez, Astrid Rondero, Producteurs: Astrid Rondero, Fernanda Valadez, Jack Zagha, Yossy Zagha)? Magdalena fait un voyage pour retrouver son fils, disparu sur le chemin de la frontière mexicaine avec les États-Unis. Son odyssée l’emmène à la rencontre de Miguel, un homme récemment expulsé des États-Unis.Ils voyagent ensemble, Magdalena à la recherche de son fils et Miguel espérant revoir sa mère. Interprètes: Mercedes Hernández, David Illescas, Juan Jesús Varela, Ana Laura Rodríguez, Laura Elena Ibarra, Xicoténcatl Ulloa.

le Prix ​​du public: Documentaire mondial sur le cinéma a été présenté à: Jerry Rothwell, pour La raison pour laquelle je saute / Royaume-Uni (Réalisateur: Jerry Rothwell, Producteurs: Jeremy Dear, Stevie Lee, Al Morrow) – Basé sur le livre de Naoki Higashida, ce film immersif explore les expériences de personnes autistes non parlantes à travers le monde.

le Prix ​​du public: NEXT, Présenté par Adobe a été présenté à: Heidi Ewing, pour Je t’emporte avec moi / États-Unis, Mexique (Réalisateur: Heidi Ewing, scénaristes: Heidi Ewing, Alan Page Arriaga, producteurs: Mynette Louie, Heidi Ewing) – Une histoire d’amour épique s’étalant sur des décennies est déclenchée par une rencontre fortuite entre deux hommes dans la province du Mexique. Basé sur une histoire vraie, l’ambition et la pression sociétale poussent un aspirant chef à quitter son âme sœur et à faire le voyage perfide à New York, où la vie ne sera plus jamais la même. Interprètes: Armando Espitia, Christian Vázquez, Michelle Rodríguez, Ángeles Cruz, Arcelia Ramírez, Michelle González.

le Prix ​​de réalisation: documentaire américain a été présenté à: Garrett Bradley, pour Temps / États-Unis (Réalisateur: Garrett Bradley, Producteurs: Lauren Domino, Kellen Quinn, Garrett Bradley) Fox Rich, matriarche indomptable et abolitionniste moderne, s’efforce de garder sa famille ensemble tout en luttant pour la libération de son mari incarcéré. Une histoire d’amour intime, épique et non conventionnelle, filmée sur deux décennies.

le Prix ​​de réalisation: dramatique américain a été présenté à: Radha Blank, pour La version vieille de 40 ans / États-Unis (Réalisateur et scénariste: Radha Blank, Producteurs: Lena Waithe, Jordan Fudge, Radha Blank, Inuka Bacote-Capiga, Jennifer Semler, Rishi Rajani) – Une dramaturge new-yorkaise décontractée décide de se réinventer et de sauver sa voix artistique la seule façon qu’elle sait faire: en devenant rappeuse à 40 ans. Interprètes: Radha Blank, Peter Y. Kim, Oswin Benjamin, Reed Birney, Imani Lewis, TJ Atoms.

le Prix ​​de réalisation: documentaire mondial sur le cinéma a été présenté à: Iryna Tsilyk, pour La Terre est bleue comme une orange / Ukraine, Lituanie (Réalisateur: Iryna Tsilyk, Producteurs: Anna Kapustina, Giedr? Žickyt?) – Pour faire face au traumatisme quotidien de vivre dans une zone de guerre, Anna et ses enfants réalisent ensemble un film sur leur vie dans un environnement surréaliste.

le Prix ​​de réalisation: World Cinema Dramatic a été présenté à: Maïmouna Doucouré, pour Cuties / France (Réalisatrice et scénariste: Maïmouna Doucouré, Productrice: Zangro) – Amy, 11 ans, rencontre un groupe de danseurs appelé «Cuties». Fascinée, elle s’initie à une danse sensuelle, espérant rejoindre leur groupe et échapper aux dysfonctionnements familiaux … Acteurs: Fathia Youssouf, Médina El Aidi-Azouni, Esther Gohourou, Ilanah Cami-Goursolas, Myriam Hamma, Maïmouna Gueye.

le Prix ​​Waldo Salt pour la scénarisation: dramatique américain a été présenté à: Edson Oda, pour Neuf jours / USA (Réalisateur et scénariste: Edson Oda, Producteurs: Jason Michael Berman, Mette Marie Kongsved, Matthew Lindner, Laura Tunstall, Datari Turner) – Dans une maison éloignée de la réalité que nous connaissons, un homme reclus interviewe des candidats potentiels – personnifications de l’homme âmes – pour le privilège qu’il avait autrefois: être né. Interprètes: Winston Duke, Zazie Beetz, Benedict Wong, Bill Skarsgård, Tony Hale, David Rysdahl. Bourse Dolby Institute

UNE Prix ​​spécial du jury américain pour la distribution d’ensemble a été présenté à: la distribution de Charm City Kings, pour Charm City Kings / USA (Réalisateur: Angel Manuel Soto, Scénaristes: Sherman Payne, Chris Boyd & Kirk Sullivan, Barry Jenkins, Producteurs: Caleeb Pinkett, Clarence Hammond, Marc Bienstock) – Mouse veut désespérément rejoindre The Midnight Clique, les tristement célèbres cyclistes de dirt bike de Baltimore qui gouvernent les rues d’été. Lorsque le chef de Midnight, Blax, prend Mouse, âgé de 14 ans, sous son aile, Mouse se retrouve bientôt tiraillé entre la ligne droite et étroite et une route remplie d’argent rapide et de violence. Interprètes: Jahi Di’Allo Winston, Meek Mill, Will Catlett, Teyonah Parris, Donielle Tremaine Hansley, Kezii Curtis.

UNE Prix ​​du jury américain spécial dramatique: Réalisation d’auteur a été présenté à: Josephine Decker, pour Shirley / USA (Réalisateur: Josephine Decker, scénariste: Sarah Gubbins, producteurs: Christine Vachon, David Hinojosa, Sue Naegle, Sarah Gubbins, Jeffrey Soros, Simon Horsman) – Un jeune couple emménage avec le célèbre auteur Shirley Jackson et son Bennington Le mari du professeur d’université, Stanley Hyman, dans l’espoir de commencer une nouvelle vie, mais se retrouve à la place pour un psycho-drame qui inspire le prochain roman de Shirley. Interprètes: Elisabeth Moss, Michael Stuhlbarg, Odessa Young, Logan Lerman.

UNE Prix ​​spécial du jury dramatique américain: néo-réalisme a été présenté à: Eliza Hittman, pour Jamais Rarement Parfois Toujours / États-Unis (réalisateur et scénariste: Eliza Hittman, producteurs: Adele Romanski, Sara Murphy) – Une représentation intime de deux adolescentes dans les régions rurales de la Pennsylvanie. Confrontée à une grossesse non désirée et à un manque de soutien local, Autumn et son cousin Skylar se lancent dans un voyage courageux et difficile à travers les frontières de l’État jusqu’à New York. Interprètes: Sidney Flanigan, Talia Ryder, Théodore Pellerin, Ryan Eggold, Sharon Van Etten.

UNE Prix ​​spécial du jury du documentaire américain pour le montage a été présenté à: Tyler H. Walk, pour Bienvenue en Tchétchénie / États-Unis (Réalisateur: David France, Producteurs: Alice Henty, David France, Askold Kurov, Joy A. Tomchin) – Ce travail d’enquête brûlant assombrit un groupe d’activistes risquant un danger inimaginable pour affronter le pogrom anti-LGBTQ en cours qui fait rage dans la répression et fermé la république russe. Un accès sans entraves et une approche remarquable de la protection de l’anonymat révèlent cette atrocité sous-déclarée – et un groupe extraordinaire de personnes confrontées au mal.

UNE Prix ​​spécial du jury du documentaire américain pour l’innovation dans la narration de non-fiction a été présenté à: Kirsten Johnson, pour Dick Johnson est mort / États-Unis (Réalisateur: Kirsten Johnson, Scénaristes: Nels Bangerter, Kirsten Johnson, Producteurs: Katy Chevigny, Marilyn Ness) – Avec ce portrait inventif, une caméraman cherche un moyen de garder son père de 86 ans en vie pour toujours. Utilisant la magie du cinéma et l’humour noir de sa famille, elle célèbre les dernières années du Dr Dick Johnson en mettant en scène des fantasmes de mort et au-delà. Ensemble, papa et sa fille affrontent la grande fatalité qui nous attend tous.

UNE Prix ​​spécial du jury du documentaire américain pour un cinéaste émergent a été présenté à: Arthur Jones, pour Sent bon homme / États-Unis (Réalisateur: Arthur Jones, Producteurs: Giorgio Angelini, Caryn Capotosto, Aaron Wickenden) – Lorsque le personnage de bande dessinée indépendant Pepe la grenouille devient une icône involontaire de la haine, son créateur, l’artiste Matt Furie, se bat pour ramener Pepe de l’obscurité et parcourir la fracture culturelle de l’Amérique.

UNE Prix ​​spécial du jury du documentaire américain pour le cinéma à impact social a été présenté à: Elyse Steinberg, Josh Kriegman et Eli Despres, pour Le combat / États-Unis (Réalisateurs: Elyse Steinberg, Josh Kriegman, Eli Despres, Producteurs: Elyse Steinberg, Josh Kriegman, Eli Despres, Maya Seidler, Peggy Drexler, Kerry Washington) – À l’intérieur de l’ACLU, une équipe d’avocats misérables combat l’agression historique de Trump contre les attaques civiles de Trump libertés. Alors que le président sépare les familles, bloque l’accès à l’avortement, expulse les soldats transgenres et annule les droits de vote, ces avocats courageux luttent pour arrêter un adversaire imprévisible avec des ressources illimitées.

UNE Prix ​​spécial du jury dramatique du cinéma mondial pour la comédie a été présenté à: Ben Whishaw, pour Poussée / Royaume-Uni (Réalisateur: Aneil Karia, scénaristes: Rupert Jones, Rita Kalnejais, producteurs: Julia Godzinskaya, Sophie Vickers)? Un homme entreprend un voyage audacieux et imprudent d’auto-libération à travers Londres. Après avoir volé une banque, il sort une version plus sauvage de lui-même, expérimentant finalement ce que c’est que d’être vivant. Interprètes: Ben Whishaw, Ellie Haddington, Ian Gelder, Jasmine Jobson.

UNE Prix ​​spécial du jury World Cinema Dramatic pour la réalisation de films visionnaires a été présenté à: Lemohang Jeremiah Mosese, pour Ce n’est pas un enterrement, c’est une résurrection / Lesotho, Afrique du Sud, Italie (réalisateur et scénariste: Lemohang Jeremiah Mosese, producteurs: Cait Pansegrouw, Elias Ribeiro) – Lorsque son village est menacé de réinstallation forcée en raison de la construction d’un réservoir, une veuve de 80 ans trouve une nouvelle volonté de vivre et enflamme l’esprit de résilience au sein de sa communauté. Dans les derniers moments dramatiques de sa vie, la légende de Mantoa est forgée et rendue éternelle. Interprètes: Mary Twala Mhlongo, Jerry Mofokeng Wa Makheta, Makhoala Ndebele, Tseko Monaheng, Siphiwe Nzima.

UNE Prix ​​spécial du jury World Cinema Dramatic du meilleur scénario a été présenté à: Fernanda Valadez et Astrid Rondero, pour Identification des caractéristiques (Sin Señas Particulares) / Mexique, Espagne (Réalisateur: Fernanda Valadez, Scénaristes: Fernanda Valadez, Astrid Rondero, Producteurs: Astrid Rondero, Fernanda Valadez, Jack Zagha, Yossy Zagha)? Magdalena fait un voyage pour retrouver son fils, disparu sur le chemin de la frontière mexicaine avec les États-Unis. Son odyssée l’emmène à la rencontre de Miguel, un homme récemment expulsé des États-Unis.Ils voyagent ensemble, Magdalena à la recherche de son fils et Miguel espérant revoir sa mère. Interprètes: Mercedes Hernández, David Illescas, Juan Jesús Varela, Ana Laura Rodríguez, Laura Elena Ibarra, Xicoténcatl Ulloa.

UNE Prix ​​spécial du jury du World Cinema Documentary pour la narration créative a été présenté à: Benjamin Ree, pour Le peintre et le voleur / Norvège (Réalisateur: Benjamin Ree, Producteur: Ingvil Giske) – Un artiste se lie d’amitié avec le toxicomane et le voleur qui a volé ses tableaux. Elle devient son alliée la plus proche lorsqu’il est gravement blessé dans un accident de voiture et a besoin de soins à plein temps, même si ses tableaux ne sont pas retrouvés. Mais alors les tables tournent.

UNE Prix ​​spécial du jury du cinéma documentaire mondial pour la cinématographie a été présenté à: Mircea Topoleanu et Radu Ciorniciuc, pour Acasa, ma maison / Roumanie, Allemagne, Finlande (Réalisateur: Radu Ciorniciuc, Scénaristes: Lina Vdovii, Radu Ciorniciuc, Productrice: Monica Lazurean-Gorgan) – Dans la nature sauvage du delta de Bucarest, neuf enfants et leurs parents ont vécu en parfaite harmonie avec la nature pendant 20 ans – jusqu’à ce qu’ils soient chassés et forcés de s’adapter à la vie dans la grande ville.

UNE Prix ​​spécial du jury du documentaire du cinéma mondial pour le montage a été présenté à: Mila Aung-Thwin, Sam Soko et Ryan Mullins, pour Softie / Kenya (Réalisateur et scénariste: Sam Soko, Producteurs: Toni Kamau, Sam Soko) – Boniface Mwangi est audacieux et audacieux, et reconnu comme le photojournaliste le plus provocateur du Kenya. Mais en tant que père de trois jeunes enfants, ces qualités créent une énorme agitation entre lui et sa femme Njeri. Lorsqu’il veut se porter candidat à des fonctions politiques, il est obligé de choisir: pays ou famille?

le Prix ​​NEXT Innovator a été présenté à: Heidi Ewing, pour Je t’emporte avec moi / États-Unis, Mexique (Réalisateur: Heidi Ewing, scénaristes: Heidi Ewing, Alan Page Arriaga, producteurs: Mynette Louie, Heidi Ewing) – Une histoire d’amour épique s’étalant sur des décennies est déclenchée par une rencontre fortuite entre deux hommes dans la province du Mexique. Basé sur une histoire vraie, l’ambition et la pression sociétale poussent un aspirant chef à quitter son âme sœur et à faire le voyage perfide à New York, où la vie ne sera plus jamais la même. Interprètes: Armando Espitia, Christian Vázquez, Michelle Rodríguez, Ángeles Cruz, Arcelia Ramírez, Michelle González.

