Mindhunter Saison 3: série suspendue indéfiniment

Nous en avons fini avec l’attente, alors j’espère que Netflix ne nous fera pas attendre encore 22 mois pour une autre série de Mindhunter! Après une autre excellente saison, les fans se demanderont à quoi peut-on s’attendre de la prochaine saison et quand elle sortira. Nous vous tiendrons au courant jusqu’à la sortie de la troisième saison avec toutes les informations dont vous aurez besoin, notamment la bande-annonce, l’intrigue, le casting et la date de sortie.

Mindhunter est une série dramatique policière originale de Netflix basée sur le livre Mindhunter: Inside the FBI’s Elite Serial Crime Unit de John Douglas et Mark Olshaker. La série a été un succès instantané lors de sa sortie en octobre 2017. S’il y a une chose que nous avons apprise sur les abonnés et Netflix, c’est qu’ils aiment un conte sur les tueurs en série.

Quelle est la date de sortie de Netflix pour la saison 3 de Mindhunter?

Nous pensions déjà que la saison 3 serait longue, et cela a été confirmé par le producteur exécutif David Fincher.

Nous avions précédemment signalé que Mindhunter était en pause temporaire jusqu’à ce que David Fincher ait terminé son dernier projet, Mank. Il a maintenant été confirmé que la série était suspendue indéfiniment, et les contrats de Jonathan Groff, Holt McNally et Anna Torv ont expiré, les laissant pour poursuivre d’autres projets pour l’instant. Les acteurs ont exprimé leur intérêt à revenir pour renoncer à leurs rôles à l’avenir.

Fincher est actuellement occupé à travailler sur Mank, le film a été écrit par le défunt père de David Fincher, et est un biopic basé sur la vie du scénariste de Citizen Kane Herman J. Mankiewicz. Le réalisateur acclamé travaillera également sur la deuxième saison de la série à succès Love, Death & Robots.

Il est décevant de devoir attendre encore plus longtemps pour Mindhunter, mais la qualité de la série en vaut la peine.

Date de sortie potentielle: inconnue

Quel est le statut de production de Mindhunter saison 3?

Statut de production officiel: En attente indéfiniment (Dernière mise à jour: 22/08/2019)

La série étant suspendue indéfiniment, nous attendrons longtemps avant que ce statut ne change.

Nous sommes toujours confiants que la série reviendra pour une troisième sortie. Alors que l’avenir de la série repose entre les mains de Netflix, David Fincher est déterminé à éventuellement mener le projet à son terme pour un total de cinq saisons.

Qui sera dans le casting de Mindhunter saison 3?

Les acteurs suivants devraient revenir pour la troisième saison de Mindhunter:

RoleCast MemberOù les ai-je vus / entendus auparavant? Holden FordJonathan GroffFrozen | Glee | LookingBill TenchHolt McCallanyLes perdants | Fight Club | Shot CallerDr. Wendy CarrAnna TorvFringe | Épée céleste | Secret CityGregg SmithJoe TuttleAu moment où le monde tourne | La liste noire | Boardwalk EmpireAssistant réalisateur GunnMichael CerverisAnt-Man and the Wasp | Le mexicain | Cirque du Freak: l’assistant du vampire

On ne sait pas si l’un des tueurs en série interrogés dans la série fera un retour. Ed Kemper est sans doute le “favori des fans” à ce stade afin qu’il puisse faire une autre apparition.

Récapitulatif de l’intrigue de la saison 2 de Mindhunter

Les événements de la deuxième saison tournaient principalement autour des meurtres d’Atlanta.

Holden Ford

Après s’être remis de son attaque de panique, Holden a pu se remettre sur le terrain. Une fois de plus, son instinct est correct après qu’il ait réussi à dresser le profil du meurtrier, Wayne Williams. Avant l’arrestation de Williams, Holden a encore une fois laissé son ego s’emballer, provoquant des ennuis avec lui-même et l’Unité des sciences du comportement. Finalement, ses actions ont été justifiées après l’arrestation de Williams.

Malgré la capture de Williams, il n’a été inculpé que de deux des vingt-quatre meurtres dont il était soupçonné. Cela a laissé les cas restants des enfants assassinés ouverts et a été laissé pour être traité par les services de police locaux sans aucune autre implication du FBI. Cela a clairement laissé Holden découragé après avoir fait la promesse aux mères des enfants assassinés que le FBI rendrait justice à leurs familles.

Bill Tench

Après avoir commencé la saison en famille aimante, à la fin de la saison, la famille Tench a été déchirée.

Quand on a découvert que Brian était impliqué dans le meurtre d’un enfant en bas âge, Bill et Nancy ont eu du mal à accepter ce qui s’est passé.

Bill a eu du mal à équilibrer sa vie de famille et à travailler sur l’affaire à Atlanta. En fin de compte, Nancy s’éloigne de Bill, faisant de moins en moins pour son mari. Il a également atteint le point où Nancy est reconnaissante que Brian soit adopté et non biologiquement le leur afin qu’ils ne puissent pas être blâmés pour la façon dont il se révèle.

Connaissant les signes et les étapes de la façon dont les enfants deviennent des tueurs en série, Bill est terrifié que lui et Nancy soient de mauvais parents, mais se demande également si le comportement de Brian pourrait être biologique. Quoi qu’il en soit, il continue d’essayer d’être un bon père pour un fils de plus en plus éloigné.

À la fin de la saison, Nancy a fui son domicile avec Brian en remorque. Avec une famille brisée et une mère adoptive de plus en plus éloignée, tous les signes indiquent que Brian emprunte le même chemin que la plupart des tueurs en série que son père interroge.

Dre Wendy Carr

Carr a pu faire l’expérience d’être sur le terrain pour la première fois lorsqu’elle a mené des entretiens avec les tueurs en série Paul Bateson et Elmer Wayne Henley. Lorsque Gregg s’est étouffé avec ses questions, Carr a pris les devants. Malgré le fait qu’elle n’a pas pu découvrir le véritable nœud de l’information qu’elle recherchait, Carr a prouvé qu’elle était plus que capable d’être sur le terrain. Elle a clairement expliqué au directeur adjoint Gunn que sa place n’était pas seulement dans un sous-sol poussiéreux du FBI, mais sur le terrain comme Ford et Tench.

Tout au long de la saison, Carr a également entrepris un voyage de découverte de soi et de plus en plus en contact avec sa sexualité. Sa relation avec le barman Kay Mason a rapidement pris fin après que Carr se soit senti manipulé par sa petite amie. Kay a essayé d’expliquer à Carr qu’elle n’avait pas d’autre choix que de manipuler son ex-mari pour qu’elle puisse voir son fils. Carr a refusé de l’accepter et a accusé Carr d’avoir une «relation inauthentique». Une grande partie de la colère de Carr pourrait être attribuée à ses propres problèmes et à ses difficultés à s’ouvrir à sa sexualité.

À la fin de la saison, Carr jetait les magazines que Kay lisait, montrant qu’elle quittait son ex.

À quoi s’attendre de la troisième saison

Il devrait y avoir beaucoup à attendre dans la troisième saison de Mindhunter.

Ford a pu se remettre de son trouble panique assez facilement, donc il n’est pas clair s’ils reviendront sur ce récit. Sa confiance dans le système aura certainement été ébranlée après la fin de l’implication du FBI dans les meurtres d’Atlanta. Nous nous attendons à ce que Ford soit encore plus dévoué à son travail, au point qu’il puisse repousser les limites éthiques à leurs limites.

Tench aura le cœur brisé que Nancy l’ait quitté à la fin de la deuxième saison. Nous sommes susceptibles de voir Tench se battre avec ce qu’il veut à ce stade de sa carrière, continue-t-il sur la route et reste-t-il dédié à leurs recherches ou essaie-t-il de revenir dans les bons livres de Nancy et de prendre un travail de bureau au Bureau pour être plus près de chez moi. Alternativement, il peut devenir enseignant auprès d’autres agents fédéraux rejoignant l’unité des sciences du comportement.

Si Tench ne va pas être sur la route, Carr sera plus qu’heureux de prendre sa place. Elle a bien fait lors de ses premières interviews, mais n’est pas en mesure d’obtenir des informations des tueurs en série comme le fait Ford. Si elle peut sortir sur la route avec Ford, elle peut apprendre directement de lui. Il y a aussi la question de sa sexualité qui est toujours secrète, sa sortie en tant qu’homosexuelle peut avoir un impact énorme sur sa carrière et sa place au FBI.

Quels tueurs en série pouvons-nous espérer voir?

Tout au long des années 1980, il y a eu une quantité incroyable d’activité de tueur en série. Un de ces tueurs dont nous nous attendons à être interviewés ou pour que la série tourne potentiellement autour est Robert Hanson, connu sous le nom de «Butcher Baker».

Hansen a fait une tuerie autour d’Anchorage, en Alaska, tuant et violant des femmes. Il aurait violé et agressé plus de 30 femmes et aurait tué au moins 17 d’entre elles. Ces crimes ont eu lieu de 1971 jusqu’à son arrestation en 1983.

Le FBI a pris la main pour capturer Hansen lorsque le détective Glenn Flothe des soldats de l’état d’Alaska faisait partie de l’équipe qui recherchait les nombreux corps disparus trouvés autour d’Anchorage. Pour aider à trouver le tueur, Flothe a demandé l’aide de l’agent spécial Roy Hazelwood pour dresser le profil du tueur.

Il n’a pas fallu longtemps pour que tous les corps remontent à Hansen. Nier ses crimes dans un premier temps, lors d’une fouille des biens, de la voiture et de l’avion de Hansen, des objets des victimes ont été trouvés ainsi que des armes à feu et une carte d’aviation avec des marques «x» qui correspondaient à l’endroit où les corps des victimes ont été trouvés.

D’autres meurtriers qui pourraient figurer dans la saison 3

Les meurtriers suivants pourraient figurer dans la prochaine saison de Mindhunter. Tous les meurtriers / tueurs en série ont été mentionnés dans le livre sur lequel Mindhunter est basé.

David CarpenterCarmine CalabroDarrel Gene DevierGary Trapnell (Détournement et enlèvement) Paul Main

Au fil des ans, en développant leur technique sur la façon de dresser le profil des tueurs en série, le FBI a interviewé des dizaines de condamnés.

Y a-t-il des images ou des images fixes de la saison 3 de Mindhunter?

Nous ne verrons aucun matériel promotionnel de la prochaine saison pendant un certain temps.

Combien d’épisodes la troisième saison de Mindhunter sera-t-elle diffusée?

La première saison a été lancée avec dix épisodes mais la deuxième saison est tombée à neuf.

Nous nous attendons à voir Mindhunter arriver avec au moins huit épisodes.

Quelle sera la durée de l’épisode?

Les durées d’exécution des épisodes varient d’un épisode à l’autre. Les épisodes les plus courts durent entre 45 et 50 minutes, tandis que les épisodes les plus longs durent environ 70 minutes.

La troisième saison sera-t-elle disponible en 4K?

Chaque saison de Mindhunter a été tournée en 4K, par conséquent, la saison 3 sera disponible en streaming en 4K.

Netflix a-t-il sorti une bande-annonce de la saison 3 de Mindhunter?

Étant donné que nous attendons toujours le renouvellement, ne vous attendez pas à voir une bande-annonce de si tôt. Pour l’instant du moins, voici une vidéo sur les tueurs réels de la deuxième saison.

La troisième saison de Mindhunter sera-t-elle la dernière?

Si la perception du public de Netflix est quelque chose, alors beaucoup s’attendront à ce que la troisième saison soit la dernière.

D’après ce que nous avons vu de l’histoire, nous ne nous attendons pas à ce que la série dépasse plus de quatre saisons.

Les fans seront évidemment déçus si la troisième saison est la dernière, mais tant qu’ils pourront conclure l’histoire, la plupart seront satisfaits.

Il n’y a pas encore de confirmation officielle sur l’avenir de la série, mais nous en apprendrons plus bientôt.

Qu’aimeriez-vous voir dans la troisième saison de Mindhunter? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!