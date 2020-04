Mindy Kaling sur «Never Have I Ever», «The Mindy Project»

La nouvelle série Netflix de Mindy Kaling, Never Have I Ever, raconte la vie d’une fille indo-américaine de première génération découvrant comment répondre aux attentes de ses pairs du secondaire et de sa famille traditionnelle. Il est donc normal que le succès du casting de la série repose sur un peu de rébellion des adolescents.

“Écoutez, il y a tellement de spectacles pour adolescents incroyablement réussis où … les acteurs sont, comme, 28. Et pour une raison quelconque, si vous faites un spectacle vraiment sexy, c’est vraiment dérangeant de voir des gens qui sont en fait des adolescents s’embrasser et avoir des relations sexuelles”, Kaling raconte TVLine. “Donc, pour Riverdale, il est parfaitement logique d’avoir des acteurs plus âgés.”

Mais Kaling dit qu’elle et le showrunner Lang Fisher, avec qui elle a collaboré sur The Mindy Project, voulaient une sensation différente pour leur comédie maladroite et à venir, qui commence à être diffusée sur Netflix aujourd’hui. (Regardez une bande-annonce.)

«Nous étions tellement fans de spectacles comme Freaks et Geeks, où les enfants sont si authentiques – ils semblent vraiment de cet âge – que nous avons dû faire l’appel de casting ouvert. Parce que, au moins dans la communauté indienne, ce n’est pas comme cette chose où les parents indiens qui sont dans la quarantaine et la cinquantaine se disent: «J’ai hâte de faire jouer ma fille à la caméra!», Dit-elle en riant. «Nous avons donc dû laisser les enfants prendre les choses en main et filmer leurs propres auditions.»

Un appel de casting ouvert a généré plus de 15 000 soumissions. Finalement, Kaling & Co. a choisi la nouvelle venue Maitreyi Ramakrishnan pour jouer Devi, une adolescente très intelligente, très amoureuse des garçons et très secouée par la mort récente de son père, Mohan (joué par Senhil Ramamurthy, des héros). Nous rencontrons Devi au début de sa deuxième année de lycée, quand elle et ses deux meilleures amies Fabiola (Lee Rodriguez) et Eleanor (Les légendes de demain Ramona Young) sont déterminées à obtenir de l’amour le plus tôt possible.

Mais ne vous inquiétez pas, Kaling dit: ce n’est pas encore American Pie.

“Nous avons littéralement une scène où ils lisent sur le sexe et les positions sexuelles et Kegels et tout ça, [but] ils ne sont jamais dans une situation où ils peuvent jamais l’utiliser », prévient-elle. “Il n’y a pas une tonne de situations sexy dans lesquelles ce personnage va être, à cause de sa situation, de sa personnalité et du genre d’école dans laquelle elle va.”

Cependant, Kaling dit qu’elle et Fisher voulaient explorer des thèmes plus mûrs en ce qui concerne la façon dont Devi et sa mère Nalini (La nuit de Poorna Jagannathan) gèrent leur chagrin face au décès inattendu de Mohan.

«Nous avons tous deux perdu des parents, et nous nous sommes dit:« Ce serait tellement bien – dans une émission qui est une comédie – de pouvoir faire face à un personnage qui est incapable de gérer son chagrin. Surtout dans de nombreuses communautés asiatiques et communautés minoritaires, confrontées au chagrin ou à la santé mentale, il y a encore une telle stigmatisation qui y est attachée. » (À cette fin, le spectacle a fait appel à quelqu’un d’assez inattendu pour fournir la voix d’un narrateur omniscient: nous ne vous dirons pas exactement qui c’est ni comment il est lié, mais le choix est inspiré.)

Depuis la fin de Mindy en 2017, les apparitions sur petit écran de Kaling incluent récurrentes sur The Morning Show et Champions, la courte comédie NBC qu’elle a co-créée avec Charlie Grandy. Mais elle n’a pas l’intention de passer devant la caméra sur Never … du moins, pas encore. «J’étais assez jalouse à la fin du tournage des 10 épisodes», dit-elle en riant. «J’étais comme, pourquoi ne m’étais-je pas écrit une partie de ce spectacle? Je flippe indien. Si j’ai déjà eu un spectacle, celui-ci a le plus de sens pour moi d’y participer! »

Bien sûr, nous ne pouvions pas laisser partir Kaling sans lui demander une mise à jour sur la grande histoire d’amour pourtant controversée entre les Drs de Mindy Project. Lahiri et Castellano.

«Je suis une personne sceptique et cynique en général. Donc, j’ai toujours l’impression que tout le monde se sépare », dit-elle lentement. “Mais je dirai cela, et surtout un couple aussi tumultueux qu’eux … Mais vous pensez que Danny est assez démodé, que quand ils ont des enfants – et ils ont probablement eu un autre enfant – qu’ils essaieraient juste de le faire fonctionner … Je pense qu’ils se rendent fous les uns les autres, mais ils ont une excellente chimie, et ils se poussent les boutons, à la fois positifs et négatifs. Donc voilà. Je vais dire qu’ils seraient ensemble. “