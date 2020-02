“Minions: The Rise of Gru” Super Bowl Spot: Oui, ces petits sbires jaunes sont de retour

Alors que certains aficionados de l’animation aiment tourner le nez au travail d’Illumination, on ne peut nier leur pouvoir au box-office. Et les premières images de Minions: la montée de Gru, qui est arrivé pendant le Super Bowl, suggère qu’ils ont fabriqué un autre hit d’un milliard de dollars. Si vous avez un enfant dans votre vie, vous allez probablement finir par voir celui-ci. Probablement une douzaine de fois ou plus.

Minions The Rise of Gru Super Bowl Spot

Minions: The Rise of Gru est la suite des Minions de 2015, elle-même une préquelle de la série de films Despicable Me. Alors que la série de base suivait Gru (Steve Carell), un cerveau criminel avec un cœur chaud et spongieux sous son extérieur anguleux, ces films dérivés explorent les origines de ses sbires jaunes. Le premier film a révélé qu’ils étaient des êtres anciens qui recherchent et servent toujours la personne la plus perverse qu’ils puissent trouver. Ce film s’est terminé par une rencontre avec un jeune Gru. Comme son titre l’indique, Minions: The Rise of Gru explorera ce qui se passera ensuite. Alerte spoiler: Gru se lève, apparemment.

Alors que les critiques ont généralement écarté ces films, leur box-office a gardé Universal heureux depuis une décennie maintenant – le film le plus rentable de la série a encore battu un demi-milliard de dollars dans le monde tandis que deux d’entre eux en ont cassé un milliard. De plus, ces serviteurs sont tout simplement incontournables, à la fois comme marchandise et comme mèmes. Bien sûr, Pixar a le prestige, mais Illumination a joué un rôle important pour l’argent de la famille partout dans le monde depuis des années. Rien ne peut leur faire obstacle.

Minions: The Rise of Gru ouvrira ses portes le 3 juillet 2020.

