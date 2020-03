Minisérie sportive historique «The English Game»: date de sortie de l’intrigue, du casting, de la bande-annonce et de Netflix

Pour l’amour du jeu, Netflix a encore plus à offrir aux fans de football en 2020. Arrivant plus tard en mars est la mini-série The English Game, qui se déroule dans les années 1880, deux équipes de football de capacités différentes et des antécédents s’affrontent en semi -finales de la FA Cup. Nous avons tout ce que vous devez savoir sur The English Game, y compris l’intrigue, le casting, la bande-annonce et la date de sortie de Netflix.

The English Game est une prochaine mini-série Netflix Original-drama-sports dirigée par Birgitte Stærmose. Julian Fellowes, le créateur de Downton Abbey et scénariste de Gosford Park est l’un des producteurs exécutifs de la série. La série ne sera pas uniquement destinée aux fans de football purs et durs, car de nombreux drames seront diffusés sur et en dehors du terrain.

Quelle est la date de sortie de Netflix pour The English Game?

Il a été confirmé que la mini-série The English Game arrive sur Netflix le 20 mars 2020.

La série sera publiée dans le monde entier, ce qui signifie qu’aucune région ne manquera.

Quelle est l’intrigue du jeu anglais?

Situé dans les premiers jours de l’histoire du football, deux clubs divisés par classe s’affrontent en quart de finale de la FA Cup. Le Darwen FC, un club du Lancashire, signe Fergus Suter du Partick FC, illégal à l’époque, mais faisant de lui le premier footballeur professionnel reconnu de l’histoire. Pendant ce temps, le côté amateur Old Etonians, pense toujours que le jeu devrait être joué par des messieurs et non par ceux d’une classe inférieure. Quand les deux clubs s’affrontent, c’est une guerre sur et en dehors du terrain, alors que les classes s’affrontent et que l’histoire se fait.

Qui sont les acteurs de The English Game?

Il y a des noms et des visages très reconnaissables qui apparaîtront dans The English Game:

RoleCast MemberOù les ai-je vus / entendus auparavant? Arthur KinnardEdward HolcroftVampire Academy | Kingsman: Les services secrets | Alias ​​GraceFergus SuterKevin Guthrie Dunkerque | Bêtes fantastiques et où les trouver | Soleil sur LeithMartha AlmondNiamh WalshBons présages | JamestownTBACharlotte HopeAllied | Les Miserables | La théorie de toutTBACraig ParkinsonMisfits | Quatre Lions | ControlTBAJames HarknessMacbeth | Rogue One | Darkest HourTBASam KeeleyAnthropoid | Brûlé | Cela doit être l’endroitTBAGerard KearnsShameless | Le dernier royaume | La marque de CainTBADaniel IngsLa Couronne | Lovesick | Black MirrorTBAHenry Loyd HughesKilling Eve | Les Miserables | Indian SummerTBABen BattCaptain America: le premier vengeur | Scott et Bailey | Le Village Y a-t-il eu des footballeurs professionnels?

À notre connaissance, toutes les scènes de football présentées tout au long de la série ont été réalisées par les acteurs. En préparation de leurs rôles, les acteurs ont été envoyés au Trafford Training Center de Carrington, le même complexe utilisé par le célèbre Manchester United.

Qui est Darwen FC?

Le Darwen FC était une petite équipe de football de Darwen, Lancashire. Fondé en 1870, le club a été l’une des premières équipes de football à réussir du nord de l’Angleterre, atteignant les demi-finales de la Coupe F.A, et les membres de la ligue de football depuis près de dix ans. Malheureusement, après près de 140 ans, le club a été contraint de se dissoudre, mais à sa place, A.F.C. Darwen qui continue de jouer à Anchor Ground aujourd’hui.

Le club de football peut être crédité de la signature du premier footballeur professionnel reconnu, Fergus Suter, qui a été signé par le Partick FC. L’idée qu’il est illégal d’avoir des footballeurs professionnels est complètement étrangère à la façon dont le jeu est connu aujourd’hui, mais dans les années 1880, les équipes étaient uniquement requises pour aligner des amateurs.

Pionnier du football au début de l’histoire du sport, le Darwen FC a apporté de l’élégance au football anglais grâce au Scott Fergus Suter. Malgré les joueurs issus de la classe ouvrière, ils ont joué le jeu comme des gentlemen, contrairement à certains de leurs adversaires de la classe supérieure qui jouaient encore un jeu qui ressemblait plus au rugby qu’au football.

Un héritage durable

L’héritage laissé par Darwen se ressent tout au long de la longue histoire du football. De nombreux joueurs, certains considérés comme les meilleurs de tous les temps, sont issus de milieux pauvres tels que Pelé, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Peu de temps après les événements de The English Game, son compatriote du nord-ouest du club, Preston North End, est devenu le premier champion de la ligue de football, remportant également la FA Cup au cours de la même saison en terminant «The Double».

D’autres clubs nordiques célèbres qui jouent au plus haut niveau du football anglais aujourd’hui sont les goûts de; Manchester United & City, Liverpool, Everton, Burnley, Sheffield United et Newcastle United.

Quand et où la production a-t-elle eu lieu pour The English Game?

Le tournage de The English Game a été réalisé en mai 2019 et s’est terminé en décembre 2019.

Bien que nous ne connaissions pas les lieux exacts, le tournage a eu lieu dans le comté de Yorkshire.

Combien d’épisodes la série sera-t-elle diffusée?

Nous avons la confirmation que la série aura un total de six épisodes.

Les temps d’exécution n’ont pas été annoncés.

Avez-vous hâte de voir The English Game sur Netflix? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!