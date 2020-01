Miquel Montoro balaie «La résistance» et nie que les «piles» soient son plat préféré

Avec seulement 12 ans, Miquel Montoro est devenu célèbre pour la vidéo dans laquelle il a crié avec enthousiasme “Hòstia, tas! Oh, quel os! M’encanten!“, tout en vérifiant qu’il y avait des boulettes de viande à manger. Cela est devenu viral et ce jeune youtubeur du milieu rural a fini par visiter les records de «The Resistance». Pour commencer, l’invité avec plus de likes dans l’annonce du programme Twitter. “Plus que Gerard Piqué et Jordi le garçon … Eh bien, un autre garçon qui est venu”, a plaisanté David Broncano au début d’une interview qui n’a déçu personne.

Miquel Montoro, dans «La Résistance»

Miquel, qui compte déjà 161 000 abonnés sur sa chaîne YouTube, a commencé à lancer: “Vous n’avez pas de budget ou pour la peinture, voici venu des chonis et peint quatre graffitis“, a-t-il lancé à Broncano au sujet de la décoration de la scène. Le présentateur, en riant, lui a demandé un peu de retenue puisqu’il avait été payé le billet d’avion de Majorque.

L’invité a avoué qu’il parlait généralement le majorquin, demandant à être excusé s’il avait manqué un mot pendant la conversation. Broncano l’a minimisé, avouant sa passion pour les vidéos qui n’avaient pas besoin de traducteur: “Il y a des choses qui ne sont pas comprises, mais ça fait plaisir de te voir pareil“Miquel a expliqué que le véritable fan du programme était sa sœur, qui avait géré tout le thème de la visite, bien qu’il ait vu un programme:” Le câble que vous êtes allé au ‘Lion King’ était très bon “

Le moment le plus hilarant est venu lorsque Broncano s’est intéressé à conduire le tracteur, que Miquel a dit qu’il conduisait “depuis l’âge de trois ans”. Mais prendre un tracteur ne nécessite pas d’autorisation? “, A demandé le comédien, auquel le majorquin a répondu sincèrement:” Ce sont les policiers qui ont besoin du permis, pas moi“.” Votre seule loi est la terre et l’eau “, réfléchit Broncano entre les rires du public.

Les cadeaux de marque maison ne manquaient pas, à commencer par une saucisse qu’il s’était faite lui-même. “Vous avez eu beaucoup de chance de ne pas l’avoir mangé de Majorque ici”, a-t-il plaisanté en le lui rendant. Le jeune homme n’a cessé de vanter les bienfaits de la vie à la campagne: “Je prends un oncle avec le coronavirus et avec quelques jours de lui donner ma nourriture guérit“ou” Je ne comprends pas ces gens qui paient pour la salle de gym, venez avec moi sur le terrain et vous invitent à grignoter “, étaient certaines des perles.

Plus que des piles

À propos de votre plat préféré, Miquel a nié que “les pilotes” était son plat préféré: “Ce n’est que de la viande hachée. J’aime une bonne porçella“, porcelet à Majorque.” Ma mère, si avec des tas tu es comme ça … “, a plaisanté Broncano.” Avec ça les caméras sont déjà cassées “, a expliqué l’invité qui, vu son jeune âge, n’a pas eu à répondre à Questions typiques sur le sexe et l’argent.

.