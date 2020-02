Mira, le détective royal de Disney Junior en première à la télévision aux États-Unis et en Inde

Disney a annoncé que la série animée “Mira, Royal Detective” sera présentée aux États-Unis le Vendredi 20 mars (11 h 00 HAE / HAP sur Disney Channel et 19 h 00 EDT / PDT sur Disney Junior). Disney Channel India présentera également un avant-goût le même jour, suivi de la première de la série le dimanche 22 mars.

Situé dans le pays magique d’inspiration indienne de Jalpur, la série présente une fille courageuse et ingénieuse nommée Mira, une roturière nommée détective royal par la reine. Après sa première aux États-Unis et en Inde, la série sera déployée dans le monde entier dans environ 160 pays sur les plateformes Disney Channel et Disney Junior dans le monde. Et nous devrions nous attendre à ce que la série arrive sur Disney + une fois terminée, sa première diffusion sur Disney Channel.

“Mira, Royal Detective”, qui a déjà été commandé pour une deuxième saison, met en vedette Freida Pinto, Kal Penn, Utkarsh Ambudkar, Hannah Simone, Jameela Jamil, Aparna Nancherla, Aasif Mandvi, Karan Soni, Maulik Pancholy, Sarayu Blue et Sarita Choudhury . La nouvelle venue Leela Ladnier joue le rôle de Mira, aux côtés d’autres membres de la distribution Roshni Edwards, Kamran Lucas, Karan Brar, Parvesh Cheena et Sonal Shah.

Rejoignez le casting précédemment annoncé dans des rôles récurrents et de guest star: Kunal Nayyar («The Big Bang Theory»), Danny Pudi (Disney’s «DuckTales»), Iqbal Theba («Glee»), Sunita Mani («GLOW»), Karen David («Fear the Walking Dead»), Rizwan Manji («Perfect Harmony»), Hari Kondabolu («Totally Bided with W. Kamau Bell»), Nardeep Khurmi («Jane the Virgin»), Aarti Sequeira («The Next Food Network» Star ”), Avantika Vandanapu (Disney + Original Series“ Diary of a Future President ”), Julian Zane (Disney’s“ Doc McStuffins ”), Brian George (“ The Big Bang Theory ”), Sakina Jaffrey (“ House of Cards ”) et Madhur Jaffrey («Je me sens mal»).

Créé pour les enfants de 2 à 7 ans et leurs familles, «Mira, détective royal» se concentre sur Mira, qui, avec son ami le prince Neel, son cousin créatif Priya et les compagnons comiques de mangouste Mikku et Chikku, se sont lancés dans des aventures mystérieuses qui souligner la pensée critique et encourager le raisonnement déductif pour les jeunes téléspectateurs. Chaque épisode est composé de deux histoires de 11 minutes qui célèbrent les cultures et les coutumes de l’Inde en incorporant une cuisine, une mode, une langue et un art authentiques. Reflétant leur importance dans la culture indienne, la musique et la danse jouent un rôle essentiel dans «Mira, détective royal», chaque épisode présentant au moins une chanson et un numéro de danse originaux qui mettent en valeur la diversité de la culture.

Un clip vidéo présentant un mélange de la chanson-titre principale de la série et de la chanson de Mira, «We’s on the Case», débutera le vendredi 21 février sur DisneyMusicVevo et dans l’application DisneyNOW. En conjonction avec la première de la série le vendredi 20 mars, Walt Disney Records publiera une bande sonore numérique avec 20 chansons de la série, et l’application DisneyNOW lancera un jeu d’objets cachés dans lequel les joueurs sont invités à aider Mira à résoudre des mystères en suivant un piste d’indices dans un environnement 3D immersif. Des extensions supplémentaires pour la série continueront d’être déployées plus tard cette année.

Avant la première de la série, Disney Parks, Experiences & Products lancera une gamme de produits de Just Play à l’American International Toy Fair 2020. Avec des poupées, des produits de jeux de rôle, des figurines, un ensemble de jeu et plus encore, la ligne devrait sortir à l’automne 2020.

Nominé aux Emmy Awards, Sascha Paladino («Miles from Tomorrowland») est producteur exécutif. Becca Topol («Elena of Avalor») est développeur de série et éditeur d’histoire, et servira également de coproducteur lors de la deuxième saison. Shagorika Ghosh Perkins, d’IW Group, est la consultante culturelle et productrice-conseil de la série. Parmi les consultants supplémentaires figurent le danseur et chorégraphe de Bollywood Nakul Dev Mahajan («So You Think You Can Dance») et le producteur de musique Deepak Ramapriyan («Basmati Blues»). Les nominés aux Emmy Awards Matthew Tishler («High School Musical: The Musical: The Series») et Jeannie Lurie («The Muppets») écrivent et produisent les chansons originales, et Amritha Vaz («Miss India America») sert de compositeur. La série est produite par Wild Canary en association avec Disney Junior, avec une animation fournie par Technicolor India.

