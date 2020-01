Miranda Lambert admet qu’elle était un «S ** t Show» après le divorce de Blake Shelton

Miranda Lambert a connu des moments difficiles après son divorce d’avec Blake Shelton en 2015. Suite à sa nomination pour la meilleure chanson country aux Grammys 2020, Lambert a admis qu’elle était un total «s-t show» à la suite de son divorce. Le couple s’est séparé à l’été 2015 après quatre ans de mariage.

Miranda Lambert dénonce son divorce

Shelton et Lambert étaient sans doute le couple le plus chaud de la musique country quand ils se sont mariés en 2011. Mais leur mariage n’a duré que quatre ans et en juillet 2015, le couple a publié une déclaration commune confirmant leur séparation.

Magazine, Lambert a parlé de sa rupture lors d’un concert à

Nashville, Tennessee, le 25 janvier. La chanteuse country a révélé qu’elle

connu des moments sombres après la rupture de son mariage.

“J’ai l’impression que Nashville est un endroit où vous pouvez aller si vous

besoin d’être un rêveur et de ne pas en être jugé. J’ai passé beaucoup de temps ici

des hauts et des bas… J’ai traversé une période très difficile de ma vie », Lambert

expliqué. «J’ai emménagé ici en 2015 dans le

au milieu d’un spectacle s – t, mais j’ai été soulevé par des gens qui disaient: «Nous vous avons,

fille. “Mes amis et mes auteurs-compositeurs et mes fans et tout le monde ici.”

Miranda Lambert a ensuite félicité ses collègues membres du groupe, Angaleena Presley et Ashley Monroe, pour avoir toujours été là pour elle. Elle a également fait référence à son nouveau mari, Brendan McLoughlin, qu’elle a épousé au début de l’année dernière.

Le groupe de Lambert, Pistol Annies, a été nominé pour un Grammy

pour le meilleur album country pour leur dernière offre, Interstate Gospel. Bien que Lambert était également en lice pour

Meilleure chanson country pour son morceau «It All Come Out in the Wash», elle n’a pas

faire une apparition à la cérémonie de remise des prix.

Comment Lambert est-elle sortie de son divorce avec Shelton?

Mis à part le soutien de ses amis de Nashville,

La musique de Lambert l’a aidée à faire face à son divorce avec Shelton.

Miranda Lambert a expliqué comment son album, Le poids de ces ailes, lui a donné un

sortie pour traiter les émotions qu’elle a ressenties du divorce. Alors qu’elle aurait pu

embouteillé les choses, elle a utilisé sa musique pour être «brutalement honnête» sur ce qu’elle

connaissait.

«Je traversais un divorce très public, et je

n’allait pas se dérober à cela », a-t-elle expliqué. «J’aurais pu faire

quelque chose de brillant et de le couvrir, mais cela n’aurait pas été honnête. J’ai

toujours été brutalement honnête sur moi-même. Je ne pouvais pas commencer à cacher des choses à

ce point. “

La star du pays a ajouté qu’elle n’avait pas l’intention d’écrire un

album émotionnel. Mais quand elle est entrée en studio, elle n’a pu s’empêcher d’écrire

ce qui était dans son esprit.

Ces jours-ci, Lambert est passé du chagrin qu’elle

expérimentée et son dernier album contient beaucoup plus de chansons optimistes. Cela aide aussi

qu’elle a trouvé un nouvel amour et semble très heureuse après un an de mariage.

Miranda Lambert se précipite vers l’autel

Lambert était liée à un certain nombre d’hommes différents à la suite de sa séparation de Shelton. Au début de 2019, peu de fans pensaient qu’elle ferait le noeud avec son nouveau petit ami. Après tout, Lambert et McLoughlin ne sortaient ensemble que depuis trois mois lorsqu’ils ont échangé leurs vœux.

Dans une récente interview, Lambert a parlé de sa décision

pour passer au niveau supérieur avec l’officier de police de New York.

Miranda Lambert a expliqué comment, après avoir traversé une

mariage raté, elle savait exactement ce qu’elle cherchait chez son prochain partenaire.

Et quand elle a réalisé que McLoughlin avait coché toutes ses cases, elle n’était pas

peur de faire le grand engagement.

“J’ai l’impression d’avoir assez vécu dans ma vie pour savoir

ce que je ne veux pas. Alors, quand je sais ce que je veux, je le saisis tout de suite »,

Déclara Lambert.

Elle a ensuite noté que c’était le coup de foudre avec

McLoughlin, qui est à peu près aussi adorable que possible.

Blake Shelton jaillit sur Gwen Stefani

À l’automne 2015, Shelton avait trouvé un nouvel amour chez Gwen Stefani. Les deux se sont rencontrés tout en travaillant sur le tournage de The Voice et se sont liés de leurs divorces de Miranda Lambert et Gavin Rossdale.

Shelton et Stefani n’ont pas fait le nœud, mais il n’y a pas

niant qu’ils partagent l’un des liens les plus étroits de l’industrie musicale. Après

interprétant leur chanson à succès “Nobody But You” aux Grammys, Shelton a ouvert

à propos de son amour pour Stefani.

“Elle a une façon de voir la vie d’une manière que j’ai

jamais connu », a expliqué Shelton. “Et elle dit toujours qu’elle ne fait pas

comprendre ce que je veux dire, mais elle a une façon de voir la situation d’une personne

sous tous les angles. “

Le chanteur de «God’s Country» a ajouté que Stefani est l’un des

les personnes les plus aimables qu’il ait jamais rencontrées. Il a également révélé que le Non

La chanteuse du doute est devenue un grand fan de musique country depuis qu’il a commencé à sortir ensemble

sa.

Bien que les deux marchent clairement, ils doivent encore

faire le nœud. Des sources internes affirment que cela pourrait changer en 2020, mais rien

officiel a été confirmé sur ce front.

Shelton et Stefani n’ont pas commenté les dernières remarques de Miranda Lambert concernant le divorce. Avant de sortir avec Shelton, Stefani a divorcé et est maman de trois garçons.