Miranda Lambert ne chante jamais la chanson que son mari veut entendre

Miranda Lambert est l’une des chanteuses country les plus populaires des dix dernières années. En plus de cela, elle a également eu une vie personnelle intéressante et bien médiatisée. Il n’est pas étonnant que les fans s’intéressent à son mariage.

Parce qu’elle est une auteure-compositrice qui écrit par expérience, la relation de Lambert avec son mari, Brendan McLoughlin, a éclairé sa musique. Cela soulève une question: le mari de Lambert aime-t-il une de ses chansons en particulier? Voici l’album sous-estimé que son mari lui demande toujours de chanter.

Brendan McLoughlin et Miranda Lambert | John Shearer / ACMA2019 / . pour ACM

Une des chansons préférées de Brendan McLoughlin

Wildcard, le dernier album de Lambert, a été bien accueilli par les fans. Ils ont apprécié la nature personnelle des paroles de l’album. L’une des pistes personnelles de l’album est «How Dare You Love». Rolling Stone rapporte que la chanson est une ballade sur McLoughlin que Lambert a écrite avec ses collègues auteurs-compositeurs Jamie Kinney et Ashley Monrie.

Selon Fox News, Lambert a déclaré que «How Dare You Love» est l’une des chansons préférées de son mari. «Il le demande tout le temps, et je ne le fais jamais. Il est en fait une très bonne personne pour faire rebondir les choses car il aime la musique traditionnelle de toutes sortes. Il se soucie vraiment de la musique, mais n’en a pas la partie commerciale, ce qui est bien parfois. Mais il aime cette chanson, alors j’imagine que, espérons-le, d’autres personnes l’aiment.

Lambert a déjà discuté de “How Dare You Love” dans une interview avec Taste of Country. L’intervieweur, Billy Dukes, a déclaré qu’il sentait que la piste ne recevait pas autant d’attention qu’elle le méritait. Lambert a accepté.

«Comment osez-vous aimer» par Miranda Lambert

Elle a expliqué pourquoi elle aime “Comment osez-vous aimer.” «C’est spécial. Je n’ai pas écrit beaucoup de chansons d’amour dans ma carrière, peut-être une sur chaque album, peut-être? J’ai donc l’impression que celui-ci se démarque définitivement sur ce disque parce que c’est une très bonne ode à l’amour. »

Ce qui a inspiré Miranda Lambert à écrire “How Dare You Love”

Lambert a noté comment sa romance tourbillonnante avec son mari n’a pas eu une énorme influence sur Wildcard. Elle a également dit que Wildcard n’était pas exactement un “album heureux”. Étant donné que “How Dare You Love” est l’une des rares chansons de l’album qui reflète la relation de McLoughlin avec Lambert, il n’est pas surprenant qu’il y graviterait.

Miranda Lambert assiste aux 53e Academy of Country Music Awards | Jeff Kravitz / ACMA2018 / FilmMagic pour ACM

Dukes a demandé à Lambert ce qui l’a inspirée à écrire la chanson. Elle a dit qu’une bouteille de vin a aidé à faire couler le jus créatif d’elle et de ses collaborateurs. Elle a dit qu’elle, Kinney et Monroe ont commencé à se connaître en discutant de la vie amoureuse de l’autre. Lambert a dit qu’elle avait spontanément proposé le titre de la chanson, puis elle et ses co-auteurs ont formé une chanson complète à partir de celle-ci. Elle a également déclaré qu’une grande partie des chansons qu’elle avait écrites avec Kinney et Monroe étaient influencées par leurs relations amoureuses.

“How Dare You Love” est un morceau préféré des fans de l’album. Apparemment, c’est aussi l’un des favoris de McLoughlin. C’est un gros problème, car McLaughlin pourrait bien être l’un des plus grands fans de Lambert.

Regarde aussi: Miranda Lambert révèle ce qui aurait pu déchirer sa relation