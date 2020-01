Miranda Lambert révèle comment sa musique a évolué pour son album «Wildcard»

Le divorce de Miranda Lambert avec Blake Shelton a inspiré de nombreux titres et rumeurs, ainsi que des chansons de son album Wildcard. Wildcard a été un peu un changement de rythme pour Lambert. Voici comment elle a décidé de changer son son pour l’album.

Miranda Lambert a évolué en tant qu’artiste pour son album Wildcard | Kevin Winter / .

L’évolution artistique de Miranda Lambert

Le record de Lambert Le poids de ces ailes était sombre. Lorsque les fans ont pu entendre l’album de suivi de Lambert, Wildcard, ils ont remarqué un changement dans le son et l’attitude. Wildcard est un disque beaucoup plus heureux qui intègre de la musique pop dans le son de Lambert. PopCulture rapporte que Lambert a fait le changement pour rester musicalement pertinent.

Lambert a expliqué: «J’ai écrit pour ce disque dans le but de vouloir m’amuser un peu et de me décrocher. J’ai écrit un album d’auteurs-compositeurs assez lourd avec The Weight Of These Wings. Et aussi, vous devez vraiment prendre en compte le jeu en direct, ce que vous manquez sur scène et ce que vous voulez donner à vos fans. “

Le chanteur a déclaré à Grammy.com: «Je suis ouvert à de nouvelles choses. La façon dont nous réduisons la musique est en train de changer si rapidement – littéralement au jour le jour, cela peut changer – et je n’essaie pas d’être trop vieille école. Je veux dire, je suis de la vieille école romantique à propos de la publication de disques country; c’est juste ce que je fais. Mais je sais que je veux rester dans le jeu et suivre les changements, donc j’essaie d’être flexible. “

Comment la musique rock et Beyoncé ont inspiré ‘Wildcard’

Beyoncé se produit à Houston, Texas | Kevin Winter / PW18 / . pour Parkwood Entertainment

En plus de la musique pop, Lambert a également travaillé d’autres genres dans Wildcard. Dans une interview avec The Dallas Morning News, elle a discuté de l’influence du rock sur son disque, qui venait de sa collaboration avec le producteur Jay Joyce. «Il était temps de changer un peu… Travailler avec Jay a été une expérience formidable. J’ai grandi en tant que passionné de country, donc je suis un peu en retard sur le rock’n’roll. “

Une chanson de l’album a une influence hip-hop que Lambert attribue à son amour pour la musique de Beyoncé. «Je n’écoute pas le hip-hop. Du tout. Je ne sais pas d’où ça vient. Je n’aime pas le rap, même si j’aime Beyoncé, donc je suppose que j’aime un peu le hip-hop. “

Les difficultés de carrière et l’héritage de Miranda Lambert

Miranda Lambert à Nashville, Tennessee | Jason Kempin / .

Lambert a également discuté de la difficulté que les artistes féminines ont de diffuser régulièrement à la radio country ces derniers temps. «Je pense que ça change. Je fais jouer un single en ce moment, et j’en suis reconnaissant. Je ne sais pas à quelle vitesse ça va changer et je ne sais pas à quel point ça va devenir équilibré, mais j’ai l’impression que ça va mieux. »Elle a souligné à quel point elle avait besoin de la radio pour rester en vue.

Lambert a ajouté “si vous êtes un artiste country établi depuis longtemps, nous ne sommes pas comme des droits acquis dans le nouveau système. Pour être honnête, nous avons encore besoin de nos méthodes à l’ancienne. Je peux voir dans les villes où je joue, les gens qui chantent, qu’ils ont entendu la chanson, et ça aide. “

Lambert a produit une discographie merveilleuse et éclectique au fil des ans. C’est un grand héritage, mais elle est trop humble pour parler en ces termes. Elle a déclaré à Refinery29: «Legacy est un mot tellement intimidant. Certains jours, j’ai l’impression d’avoir fait ces 300 ans, et certains jours j’ai l’impression de le faire depuis trois jours. Je sais que j’ai fait beaucoup de travail, mais j’ai encore beaucoup de travail à faire. ”